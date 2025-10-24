MAR DEL PLATA: Tiene 12 años y asaltó a mano armada a conductor de aplicación

Un chico de 12 años que, acompañado por otros menores que se dieron a la fuga, asaltó a un conductor de aplicación el viernes a la madrugada fue aprehendido por personal policial tras una persecución y entregado a sus padres poco después.
Un hombre de 25 años, conductor de la aplicación Didi
denunció que a la una de la madrugada recibió solicitud de viaje en calle
Beruti esquina Colombia donde fue abordado por cuatro sujetos que lo amenazaron
con un arma de fuego y le sustrajeron el VW Gol Trend y se dieron a la fuga.
Minutos después personal policial inició una persecución en
Beruti y 228 que terminó con la interceptación del rodado en Errea entre
Necochea e Ituzaingó y la aprehensión del adolescente mientras que el resto de
los ocupantes se dieron a la fuga.
Una vez labradas las actuaciones de rigor, el fiscal Carlos
Russo dispuso la entrega del rodado al propietario, la declaración de la
víctima y, tras la formación de causa, la entrega del menor a sus padres.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes