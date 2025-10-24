Wanda Nara será presidenta de mesa en las elecciones del domingo

NACIONALES

La mediática empresaria y conductora Wanda Nara sorprendió al anunciar que fue designada presidenta de mesa para las elecciones del próximo domingo 26 de octubre. A través de sus redes sociales, la también modelo compartió con humor e ironía el telegrama oficial de convocatoria, y confirmó que asistirá para cumplir con su deber cívico.





“A veces la realidad supera la ficción. El domingo me toca ser presidenta de mesa. A cumplir con el deber”, escribió Wanda en su cuenta de Instagram, acompañando el mensaje con emojis y su característico estilo.





La noticia rápidamente se volvió viral y generó todo tipo de reacciones entre sus seguidores, que inundaron las redes con mensajes de sorpresa, memes y bromas sobre cómo será tenerla al frente de una mesa electoral. Algunos destacaron su compromiso ciudadano, mientras que otros dudaron de que pueda pasar toda la jornada sin distracciones.





Desde la Justicia Electoral aclararon que el sorteo para designar autoridades de mesa se realiza de manera aleatoria y que “no existen excepciones por fama o profesión”.





Wanda aseguró que ya organizó su agenda laboral para poder asistir. “No hay rodaje ni compromisos el domingo. Voy a estar desde temprano cumpliendo con lo que me toca”, señaló en diálogo con una radio. Además, reconoció que es la primera vez que la convocan y que considera importante “dar el ejemplo”.





Su designación despertó curiosidad entre los medios, que remarcaron la ironía de ver a una de las figuras más mediáticas del país cumpliendo un rol tan común. Incluso algunos programas especularon con que podría haber votantes pidiéndole selfies o autógrafos durante la jornada.





Con su habitual picardía, Wanda respondió: “Ese día no soy Wanda Nara, soy la presidenta de mesa 842”, y pidió respeto por el proceso electoral.





Más allá de la anécdota, el caso abrió un debate sobre la participación ciudadana y el compromiso de las figuras públicas con las responsabilidades cívicas. Muchos usuarios destacaron que su actitud podría servir de ejemplo en un contexto donde la participación electoral suele ser motivo de preocupación.





Así, lejos de las cámaras y las alfombras rojas, Wanda Nara se prepara para vivir un domingo diferente: detrás de una urna, con boletas, sobres y padrones. Una postal tan inesperada como inédita en su vida pública.