Un gendarme mató a un chico de 15 años que intentó robarle con un arma de juguete

NACIONALES

Un cabo de la Gendarmería Nacional mató a balazos a un ladrón de 15 años que intentó robarle la moto que utilizaba para hacer viajes a través de una aplicación.

El violento episodio ocurrió este martes cuando el suboficial, de 24 años, conducía una moto Yamaha FZ de 160 cc, según indicaron fuentes de la investigación.

El gendarme, que estaba de franco y vestido de civil, llegó al cruce de Río Grande y Herminio Constanzo, en la localidad de Monte Grande, para buscar a un pasajero que había solicitado un viaje.

Sin embargo, cuando llegó al lugar, se encontró con cuatro delincuentes armados que circulaban a bordo de dos motos.

Tras ello lo interceptaron y comenzaron a golpearlo en la cabeza. Ante esta situación, el gendarme logró sacar su pistola reglamentaria Bersa TPR calibre nueve milímetros y empezó a disparar.

En medio de la balacera, el suboficial mató a uno de los ladrones, de 15 años, al mismo tiempo que sus cómplices comenzaron a escapar. Poco después, la víctima llamó a la Policía, que rápidamente se acercó al lugar.

Peritos de la Científica llegaron al escenario del intento de robo donde lograron incautar una pistola de utilería (similar a un arma nueve milímetros) y una moto Corven Bajaj BM de 150 cc, utilizada por los ladrones, la cual quedó abandonada en la zona.

En medio de la investigación, los efectivos llevan tareas de búsqueda en la zona para intentar dar con los delincuentes prófugos, los cuales habrían escapado ilesos.

El gendarme quedó imputado por “homicidio en exceso de legítima defensa” y en el caso interviene la Unidad Fiscal de Instrucción descentralizada de Esteban Echeverría.

La fiscalía continúa reuniendo pruebas para determinar si el accionar del efectivo se ajustó a los protocolos vigentes de uso de la fuerza.