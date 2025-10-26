MAR DEL PLATA: Ahorcó a la pareja, la hija llamó a la policía y lo detuvieron

ZONALES





El llamado que la hija de una mujer de 41 años hizo al 911 permitió aprehender a la pareja que minutos antes la había agredido físicamente e intentado asfixiar en la casa que compartían en la zona del macrocentro.

El hecho se registró minutos después de la una de la tarde del domingo cuando el sujeto de 41 años agredió a la mujer en una vivienda en inmediaciones de las calles Santiago del Estero y Alberti.

“Fue la hija de la mujer quien vio la agresión y llamó al 911 permitiendo el rápido arribo de un móvil del Comando de Patrullas que redujo al atacante”, informaron las fuentes consultadas.

El sujeto fue trasladado a la comisaría segunda donde se labraron actuaciones por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo por las que en las próximas horas deberá declarar ante el fiscal de Flagrancia Eduardo Layús.