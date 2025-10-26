MADARIAGA – FIESTA DEL TALAR: Ya se labraron 50 multas en torno al predio de La Invernada

MADARIAGA





Ya comenzó el operativo de prevención por parte de la Policía Vial en la Autovía 74 para evitar siniestros y ordenar el tránsito durante toda la semana de la Fiesta del Talar.

Desde la tarde del sábado y este domingo ya se labraron unas 50 infracciones que tuvieron que ver, principalmente, con maniobras peligrosas en ese tramo de la ruta y mal estacionamiento en banquinas.

El procedimiento está liderado por el subcomisario Joaquín Planells y es supervisado por el Comisario Mayor, Javier Fiscella, jefe de zona de la Policía de Seguridad Vial de la Región x de La Costa.

Como ya informó CNM habrá secuestros de vehículos, controles de alcoholemia y una fuerte advertencia para ingresar sí o sí al predio con los vehículos para estacionar en las zonas ya pautadas.

Se dispondrá de una grúa, se harán multas y secuestros de vehículos en toda la semana.