Home Ads Home Ads
MADARIAGA

MADARIAGA – FIESTA DEL TALAR: Ya se labraron 50 multas en torno al predio de La Invernada

cnm octubre 26, 2025

Home Ads


Ya comenzó el operativo de prevención por parte de la Policía Vial en la Autovía 74 para evitar siniestros y ordenar el tránsito durante toda la semana de la Fiesta del Talar.

 

Desde la tarde del sábado y este domingo ya se labraron unas 50 infracciones que tuvieron que ver, principalmente, con maniobras peligrosas en ese tramo de la ruta y mal estacionamiento en banquinas.

 

El procedimiento está liderado por el subcomisario Joaquín Planells y es supervisado por el Comisario Mayor, Javier Fiscella, jefe de zona de la Policía de Seguridad Vial de la Región x de La Costa.

 

Como ya informó CNM habrá secuestros de vehículos, controles de alcoholemia y una fuerte advertencia para ingresar sí o sí al predio con los vehículos para estacionar en las zonas ya pautadas.

 

Se dispondrá de una grúa, se harán multas y secuestros de vehículos en toda la semana.


Home Ads

Home Ads
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Tags