MADARIAGA – FIESTA DEL TALAR: Ya se labraron 50 multas en torno al predio de La Invernada

Ya comenzó el operativo de prevención por parte de la
Policía Vial en la Autovía 74 para evitar siniestros y ordenar el tránsito
durante toda la semana de la Fiesta del Talar.
Desde la tarde del sábado y este domingo ya se labraron unas
50 infracciones que tuvieron que ver, principalmente, con maniobras peligrosas
en ese tramo de la ruta y mal estacionamiento en banquinas.
El procedimiento está liderado por el subcomisario Joaquín
Planells y es supervisado por el Comisario Mayor, Javier Fiscella, jefe de zona
de la Policía de Seguridad Vial de la Región x de La Costa.
Como ya informó CNM habrá secuestros de vehículos, controles
de alcoholemia y una fuerte advertencia para ingresar sí o sí al predio con los
vehículos para estacionar en las zonas ya pautadas.
Se dispondrá de una grúa, se harán multas y secuestros de
vehículos en toda la semana.
