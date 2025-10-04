MADARIAGA: Se quiso llevar vino "Hormiga Negra" del depósito de un súper y fue demorado

MADARIAGA





Un joven de 21 años fue aprehendido en la madrugada de este sábado en General Madariaga luego de ingresar al patio de un supermercado y escapar tras ser descubierto por personal de la Patrulla Urbana.





El hecho ocurrió alrededor de las 3:45 de la madrugada cuando policías hacían una patrullaje de prevención y fueron alertados por personal de la Patrulla Urbana sobre un individuo que había forzado el ingreso al patio del supermercado “Ideal”, ubicado en Belgrano y Avellaneda.





De acuerdo con el informe policial, el sospechoso empujó un portón de chapa de dos hojas para ingresar al lugar y, al ser sorprendido, arrojó dos botellas de vino al suelo antes de darse a la fuga por calle Belgrano.





Gracias a la rápida intervención de los móviles el joven fue reducido a pocos metros, en Belgrano y Madariaga.





El aprehendido fue imputado de los delitos de “Hurto en grado de tentativa” y “Resistencia a la autoridad”, y trasladado al hospital local para el examen médico de rigor antes de ser alojado en la dependencia policial.





En el lugar, los efectivos constataron dos botellas de vino tinto marca Hormiga Negra destruidas sobre la vereda y manchas de vino en el piso.