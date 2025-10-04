MADARIAGA: Persecución y aprehensión de un joven escapó en moto por resistencia a la autoridad

MADARIAGA





Un joven de 19 años fue aprehendido en la madrugada de este sábado en General Madariaga luego de intentar escapar de un control policial a bordo de una motocicleta que no tenía dominio colocado ni documentación reglamentaria.





El hecho ocurrió alrededor de las 2:00 de la madrugada, cuando policías realizaban un patrullaje preventivo y fueron alertados por personal de la Patrulla Urbana sobre un motociclista que circulaba a alta velocidad por las calles Sarmiento y San Martín, realizando maniobras peligrosas.





Según informaron fuentes policiales, el conductor del rodado —una Motomel 110 cc sin cachas ni patente— hizo caso omiso a las señales de detención y emprendió la fuga. Durante varios minutos fue seguido por distintas calles de la ciudad: tomó por San Martín, Mitre, Irigoyen, Rivadavia y Madariaga, hasta ser interceptado finalmente en Alem y México.





Allí, el joven dejó la moto en el garaje de un domicilio de libre acceso e intentó refugiarse en el interior del lugar, pero fue reducido por los efectivos. Fue aprehendido por el delito de resistencia a la autoridad y por infracción al artículo 193 bis del Código Penal, que sanciona las maniobras peligrosas con vehículos.





Al demorado de 19 años se le incautó la motocicleta Motomel 110 cc, que no tenía dominio colocado y cuyo motor no correspondía al cuadro, motivo por el cual también se dio intervención a personal de Tránsito Municipal.



