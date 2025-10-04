MADARIAGA: Se llevó cubiertos en un supermercado y quedó filmado por las cámaras de seguridad

MADARIAGA

Un hecho insólito ocurrió en las últimas horas en un supermercado de Madariaga, donde un hombre fue captado por las cámaras de seguridad mientras sustraía cubiertos de una góndola y los ocultaba entre sus prendas de vestir.





Según el informe policial, el hecho fue denunciado por la propietaria del comercio “PONSA”, ubicado en la intersección de Saavedra y Echegaray. La mujer dio aviso a la Policía tras revisar las grabaciones de su sistema de seguridad.





En los videos se observa un hombre de contextura delgada, de aproximadamente 1,75 metros, vestido con campera gris con mangas negras y capucha, visera negra, pantalón gris y zapatillas negras, toma un set de cubiertos de una góndola, lo oculta entre sus ropas y se retira del local sin pagar.





La misma persona volvió al día siguiente repitiendo la maniobra y llevándose otro set de cubiertos.





La comerciante reconoció al sospechoso y envió los registros de video a la Policía para su identificación.



