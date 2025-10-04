MADARIAGA: Hay alerta amarillo y la lluvia llegará pasada la medianoche

MADARIAGA





El Servicio Meteorólogo Nacional (SNM) renovó el alerta amarillo por tormentas para este sábado en Madariaga y la zona. Según el organismo, se extenderá hasta el domingo.

Según indicaron, el área será afectada por tormentas fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, pudiendo ser localmente superiores.

Por su parte, el domingo comenzará con tormentas en Madariaga, acompañadas por una temperatura de alrededor de 12 grados y viento del sudeste entre 13 y 22 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 50 km/h.

La mayor cantidad de precipitación está prevista para la madrugada, aunque durante la mañana y la tarde del domingo seguirán las lluvas y lloviznas en gran parte de la jornada.