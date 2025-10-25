MADARIAGA: Investigan el hurto de un cordero de una chacra cercana a Ruta 56

MADARIAGA

Imagen Ilustrativa





Un vecino de General Madariaga denunció el robo de un cordero en su propiedad ubicada sobre calle 13 y Ruta 56.





Según el testimonio del denunciante, en horas de la mañana del viernes, alrededor de las 6:30, al liberar los animales que posee en su domicilio, constató la faltante de un cordero de unos 18 kilos, de color negro con manchas blancas en el lomo.





El damnificado precisó que no encontró daños en el cerco perimetral y que la última vez que había visto al animal había sido en la noche del jueves,





Las autoridades iniciaron actuaciones bajo la carátula de “Hurto” y continúan con las tareas investigativas para determinar las circunstancias del hecho y recuperar el animal sustraído.