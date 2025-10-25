MADARIAGA – FIESTA DEL TALAR: Policía Vial inició controles y lanzó advertencias a los automovilistas que dejen autos en la banquina

En las próximas horas se abrirá el predio de La Invernada, donde tradicionalmente se realiza la Fiesta del Talar, ubicado sobre la Ruta 74, a la altura del kilómetro 4,5. Por el momento, se permite únicamente la presencia de casillas y camionetas de los asistentes que buscan asegurarse la mejor ubicación dentro del campo.
Desde la Policía Vial informaron a CNM Noticias que ya se iniciaron las tareas de prevención para que los automovilistas circulen a una velocidad prudencial en ese tramo de la Autovía 74, entre Madariaga y Pinamar, con el fin de evitar siniestros viales.
Asimismo, adelantaron que a partir del lunes, con el inicio de la celebración campera, estará prohibida la presencia de cualquier tipo de vehículo sobre las banquinas. En caso de incumplimiento, se labrarán multas y se solicitará la asistencia de una grúa para el secuestro de los rodados.
Habrá presencia de personal de la Policía Vial en ambos lados de la calzada y en el ingreso al predio. Además, se recordó a los conductores que en las rutas de la provincia de Buenos Aires rige la norma de Tolerancia Cero de alcohol al volante.
