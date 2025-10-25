MADARIAGA: Condenaron a Darío Oscar Alderete por haber entrado a robar al Club El León

MADARIAGA





En un juicio abreviado llevado adelante en el Juzgado en lo Correccional N.º 3 Departamental, el juez subrogante Dr. Jorge Martínez Mollard condenó a Darío Alderete a un año y tres meses de prisión de cumplimiento efectivo por un robo cometido en la cafetería del Club El León de nuestra la localidad.





El proceso fue consensuado entre el Fiscal Dr. Walter Mercuri y la Defensora Oficial Dra. Verónica Olindi Huespi, con el acuerdo expreso del imputado respecto a la forma de cierre del juicio, la calificación legal del hecho y la pena estimada.





Según la sentencia, se tuvo por legal y plenamente probado que en las primeras horas del 3 de abril de 2025, el acusado, Darío Oscar Alderete, escaló un ventanal e ingresó a la cafetería del Club “El León”, donde sustrajo dinero y ropa deportiva perteneciente a la institución.





De acuerdo con la denuncia presentada por la responsable del local, al llegar esa mañana advirtió que faltaba dinero de la caja registradora —unos 18 mil pesos— y varias prendas de vestir. Al revisar las cámaras de seguridad desde su teléfono, observó cómo un hombre ingresaba por un ventiluz y se apoderaba de los elementos mencionados. Además, en las imágenes se veía al sujeto limpiando los vidrios con su campera, aparentemente con la intención de borrar huellas.





Varios vecinos reconocieron al individuo, identificándolo como Darío Alderete. La denunciante aportó las filmaciones a la Policía.





Posteriormente, personal de la Estación de Policía Comunal fue alertado del hecho e inició un operativo. Durante un patrullaje, los agentes observaron al sospechoso caminando con actitud nerviosa, y al intentar identificarlo constataron que poseía un pedido de comparendo compulsivo en otra causa por “Daño y Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Civil”. Fue trasladado a la dependencia, donde, tras analizar las imágenes de video, la Justicia dispuso su aprehensión formal.





El juez Martínez Mollard consideró que las circunstancias de modo, tiempo y lugar acreditaban la materialidad del hecho y la autoría directa del imputado, coincidiendo con lo expuesto por la Fiscalía.





Finalmente, el magistrado resolvió condenar a Darío Oscar Alderete (31), domiciliado en General Madariaga, a la pena de un año y tres meses de prisión de efectivo cumplimiento, al encontrarlo culpable del delito de “Hurto agravado por escalamiento”.





Asimismo, el juez lo declaró reincidente por segunda vez, considerando sus antecedentes penales previos, lo que agrava su situación judicial y confirma la ejecución efectiva de la condena.