La madre de Lourdes de Bandana reveló cómo se encuentra la cantante tras ser rescatada y qué pasos seguirá la Justicia

La madre de Lourdes Fernández, integrante del recordado grupo Bandana, rompió el silencio luego del dramático episodio que derivó en el rescate de su hija del domicilio de su expareja, Leandro García Gómez, quien actualmente se encuentra detenido e imputado por privación ilegítima de la libertad. En una entrevista con Radio Mitre, Mabel López Arias brindó detalles sobre el estado actual de la artista, cómo fue el reencuentro con su círculo íntimo y qué tratamiento podría recibir para recuperarse.





“Después de que le dieron el alta se fue con amigas. Está en la casa de una amiga en la ciudad de Buenos Aires. Está bien y tomando contacto con la realidad. El primer día no tomó mucha conciencia. Ayer estaba mejor, hablaron mucho. Está tomando la dimensión de esto”, explicó la madre, aliviada, aunque todavía conmovida por la situación vivida.





López Arias contó que Lourdes continúa enojada con ella, ya que fue quien realizó la denuncia que permitió activar el operativo policial. “Yo fui quien denunció a la madrugada del jueves que Lourdes había desaparecido. No sabía dónde estaba ni podía comunicarme. A partir de mi relato, la Policía de la Ciudad inició una búsqueda que, por suerte, terminó con su rescate el jueves por la noche”, relató.





La madre de la cantante aseguró que, más allá de la tensión familiar, siente tranquilidad porque su hija “ya está afuera de ese infierno”. “Ahora hay que esperar los pasos judiciales, que no los conozco bien, pero lo importante es que ella está a salvo”, sostuvo.





En sus declaraciones, Mabel López Arias describió a la expareja de Lourdes como “una persona psicópata y narcisista” que habría manipulado a la artista durante toda la relación, iniciada en plena pandemia. “Ella tenía ese sentimiento de que todo era culpa de ella. Él la tenía entrampada emocionalmente, como si no pudiera salir. Fue un adoctrinamiento. Todo lo que ella creía o pensaba cambió bajo su influencia”, denunció.





La madre también subrayó la importancia de que otras personas tomen conciencia de que se puede denunciar por terceros cuando se sospecha que alguien está sufriendo violencia. “Ayer fue una maratón. Lo que más me interesaba era que la gente conociera que existe una herramienta muy valiosa. Cualquiera puede denunciar si sabe que alguien está siendo violentado. Lourdes, en su situación, denunciaba y después retiraba la denuncia porque no quería perjudicarlo. Pero ahora, por más que ella no quiera seguir adelante, la querellante soy yo”, enfatizó.





En relación con la ayuda profesional que recibirá Lourdes, López Arias confirmó que la Justicia autorizó una pericia psiquiátrica para evaluar el tipo de tratamiento más adecuado. “Es para determinar si será ambulatorio o con internación. Con eso creo que ella va a poder salir de esto. Tiene que ordenar su mente y comprender cómo llegó a esa situación”, señaló.





Con evidente preocupación, la madre agregó: “Debe tener un caos emocional enorme. Si no resuelve esto, podría volver a encontrarse con alguien con las mismas características que él. Por eso es tan importante el acompañamiento psicológico y el tratamiento”.





Consultada sobre su impresión de García Gómez, López Arias aseguró que, al principio, su familia nunca sospechó nada. “Cuando lo conocimos, era encantador. Jamás me imaginé que podía terminar todo así. Después de la pandemia, cuando volvió el contacto con ella, noté que Lourdes había cambiado: tenía otros pensamientos, otra forma de ver las cosas. Cuando preguntaba, me decía que él tenía la posta. Fue un adoctrinamiento lento y peligroso”, lamentó.





Según trascendió, luego de ser rescatada, Lourdes Fernández fue trasladada al Hospital Fernández, donde fue revisada por personal médico. Como no presentaba lesiones ni síntomas físicos preocupantes, recibió el alta cerca de las 2:30 del viernes. Desde entonces, se encuentra en el domicilio de una amiga, acompañada por personas de su confianza y con custodia policial.





En el operativo de rescate, la Policía incautó varias botellas de alcohol y pastillas fuera de su blíster, elementos que fueron remitidos a los peritos para su análisis.





El caso sigue en investigación y la causa contra Leandro García Gómez continúa su curso judicial. Mientras tanto, familiares, allegados y fanáticos de la cantante expresaron su alivio por su aparición con vida y su deseo de que pueda iniciar cuanto antes un proceso de recuperación emocional y psicológica.





“Lourdes está viva, y eso es lo más importante”, concluyó su madre, con la voz entrecortada. “Ahora tiene que sanar y volver a encontrarse con la mujer fuerte y talentosa que siempre fue”.