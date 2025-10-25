MADARIAGA: Desmienten que el municipio prohíba la instalación de nuevos supermercados de origen chino

ZONALES

Una publicación realizada por el medio FM La Villa de la ciudad de Villa Gesell asegura que tanto Madariaga como Pinamar ya no aceptan la instalación de nuevo supermercados de origen chino.

CNM mantuvo contactos con funcionarios de inspección y del gabinete local en donde niegan de manera rotunda esa posibilidad.

Según el medio geselino la “medida busca proteger al comercio local y equilibrar la competencia en el sector minorista. El objetivo es ordenar la oferta comercial y fortalecer el desarrollo local ante el crecimiento sostenido de este tipo de establecimientos”.





“En paralelo, los municipios analizan implementar programas de apoyo y financiamiento para emprendedores locales”, agrega en otro párrafo.

Sin embargo, estas línas no citan ningún funcionario como materia de consulta. Además, resulta inexplicable que se puedan prohibir la instalación de ciertos rubros por ser sus dueños de determinado origen.

De hecho, hay en carpeta proyectos para la instalación de, al menos, un nuevo supermercado cuyo dueño es de origen asiático en pleno centro de la ciudad.





En los últimos dos años los alquileres en Capital Federal y Gran Buenos Aires llevaron a que las comerciantes chinos busquen nuevos territorios para desarrollar sus emprendimientos. Así, muchos se fueron hacia Santa Fe, Entre Ríos y el interior bonaerense.