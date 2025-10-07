MADARIAGA: Cuatro animales fueron faenados en un campo de Ruta 11

MADARIAGA

Tres vacas y un ternero de 40 días fueron faenados en un establecimiento rural de Ruta 11, a la altura del kilómetro 428, en donde todos eran de la raza Aberdeen Angus negra.

De acuerdo con el relato del propietario del lugar, el productor fue alertado por su puestero quien durante una recorrida encontró los restos de los animales en la manga del campo. En el sitio sólo quedaron las cabezas, patas y vísceras, mientras que los autores del hecho se llevaron el resto de las partes faenadas.

También se constató que una línea de alambre había sido cortada, por donde aparentemente se desplazaron los animales hacia un establecimiento vecino.

Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron a los caballos corriendo de manera inusual, lo que hace suponer que alguien habría estado merodeando la zona durante la noche.