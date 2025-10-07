MADARIAGA: Cuatro animales fueron faenados en un campo de Ruta 11

Tres vacas y un ternero de 40 días fueron faenados en un establecimiento
rural de Ruta 11, a la altura del kilómetro 428, en donde todos eran de la raza
Aberdeen Angus negra.
De acuerdo con el relato del propietario del lugar, el
productor fue alertado por su puestero quien durante una recorrida encontró los
restos de los animales en la manga del campo. En el sitio sólo quedaron las
cabezas, patas y vísceras, mientras que los autores del hecho se llevaron el
resto de las partes faenadas.
También se constató que una línea de alambre había sido
cortada, por donde aparentemente se desplazaron los animales hacia un
establecimiento vecino.
Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron a
los caballos corriendo de manera inusual, lo que hace suponer que alguien
habría estado merodeando la zona durante la noche.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes