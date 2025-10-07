MADARIAGA: sustrajeron materiales y un tanque de agua de una obra en construcción

MADARIAGA

Un nuevo hecho de robo fue denunciado en una obra en construcción ubicada en calle Libertad y avenida Martínez Guerrero, donde desconocidos sustrajeron diversos materiales y equipamiento del predio.





El denunciante, quien se desempeña como director de la obra, explicó que en el lugar se están realizando tareas de refacción y ampliación edilicia desde el 20 de agosto. Según su testimonio, el viernes 3 de octubre, alrededor de las 15:00 horas, constató la falta de varios elementos que se encontraban dentro del predio, entre ellos un tanque de agua de 1100 litros marca Rotoplast color gris, una reja metálica de empotrar de color negro de aproximadamente 2 metros de ancho por 1,50 de alto, y seis tirantes de madera de 3x3 pulgadas y tres metros de largo.





Todos los materiales se hallaban apilados en un rincón del terreno, sin medidas de seguridad adicionales, ya que la obra se encuentra perimetrada únicamente con una empalizada de mediasombra color verde.





Respecto al valor de los bienes sustraídos, estimó que el tanque cuesta unos $250.000, la reja unos $100.000 y los tirantes aproximadamente $30.000.





La policía investiga el robo y trabaja para intentar dar con los responsables.