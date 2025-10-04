Madariaga: comenzó el Motoasado y este sábado habrá caravana y espectáculos musicales

MADARIAGA

La ciudad de General Madariaga ya vive una nueva edición del tradicional Motoasado, un encuentro que cada año reúne a motociclistas de distintos puntos del país y que combina caravanas, espectáculos musicales y un amplio patio gastronómico.





Caravana por las calles de la ciudad





Uno de los momentos más esperados se concretará este sábado a las 16 horas, cuando desde el predio de la Fiesta del Gaucho parta la tradicional caravana de motos.





El recorrido está previsto por calle Caseros hasta Buenos Aires, seguirá por Pellegrini hasta la rotonda de Illia y luego retomará por Pellegrini hacia el centro. Desde allí continuará por Martínez Guerrero, para luego tomar Avellaneda, Saavedra e Irigoyen, finalizando en el Municipio.





Patio gastronómico y stands





En paralelo, quienes se acerquen al predio podrán disfrutar de un amplio patio gastronómico con diferentes opciones de comida y bebida, además de stands de productos varios. Entre ellos se encuentran los puestos de emprendedores del Mercado de la Estación, que ofrecerán artículos regionales y de elaboración local.





Sorteo de motos y premios





Uno de los grandes atractivos será el sorteo del bono contribución, que se llevará a cabo el domingo a las 15.30 horas. Los premios son los siguientes:

1º premio: una Honda XR300

2º premio: una Honda Twister

3º premio: una Honda Navi

4º premio: un casco





El valor del bono es de $15.000.





Entrada solidaria





La entrada al Motoasado es libre y gratuita, aunque los organizadores solicitan la colaboración de los asistentes con un alimento no perecedero, que será destinado a distintas instituciones de la zona.





Con estas actividades, Madariaga se prepara para vivir un fin de semana de encuentro, solidaridad y pasión por las motos.