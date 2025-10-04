Milei, tras reunirse con Macri: "Acordamos trabajar en conjunto"

NACIONALES





El titular del PRO, Mauricio Macri, visitó esta tarde la Quinta de Olivos, para mantener una reunión con el presidente Javier Milei, la segunda en menos de una semana, a fin de recomponer el diálogo tras el distanciamiento que tuvieron en los últimos meses.

De la reunión formó parte también el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien vino gestando el acercamiento y ya estuvo también en el encuentro del pasado fin de semana.

Tras en encuentro, el presidente compartió un mensaje en su cuenta de la red social X: "Recién hemos terminado una muy fructífera reunión con el expresidente (EL PRESI) Mauricio Macri, el Jefe de Gabinete Guillermo Francos y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, en la que acordamos trabajar en conjunto, a partir del 27 de Octubre, para construir los consensos necesarios que nos permitan avanzar en las reformas estructurales que necesita nuestro País para que sea grande nuevamente. VLLC!".

El acuerdo con Macri representa un paso clave en la estrategia de consensos que el Gobierno considera imprescindible para sostener su agenda de cambios.