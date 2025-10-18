LLA y Fuerza Patria encaran la recta final de la campaña y disputan provincias que podrían torcer el resultado

NACIONALES

Seis días finales de campaña. Ayer, Cristina y Axel tuvieron su 17 de octubre. Y la expresidenta dijo que estamos en un escenario de Bessent o Perón. Aludió a consigna de 1946 de Braden o Perón y asumió que no le hablaba a jóvenes de Tic Toc.

Por su parte, Milei visita Tucumán y Santiago del Estero, dos territorios que tributan al peronismo. Hay que conquistar votos que posibiliten el triunfo.

A esta altura sobran encuestas y resultados dispares. Cristian Buttie mide que Milei gana a nivel país por unos cinco puntos de diferencia. El peronismo asegura que gana en la Provincia de Buenos Aires, pero no por 14 puntos sino apenas por 4.

La noche del domingo 26 habilitará múltiples lecturas. Un promedio de 10 encuestas difundido hoy por Clarin muestra que Milei lleva 2,2 puntos de ventaja. Por eso el peronismo prepara una app para sumar todos los votos del PJ y mostrar un resultado a nivel país.

En Córdoba marcha a la cabeza LLA, porque la massista Natalia de la Sota le divide el voto peronista Juan Schiaretti.

En Santa Fe está bien posicionada la peronista Karen Tepp, una joven de izquierda, igualmente LLA está primera en las encuestas. Esa provincia es una incógnita. Las encuestas la divide en tercios. Y Pullaro necesita obtener un buen resultado: su gobernabilidad no está en juego, pero necesita proyectarse dentro del nuevo espacio rumbo al 2027.





A esta altura es posible que Milei obtenga un buen resultado general. Aunque, cuando le preguntan, él baja las expectativas. Dice que una buena elección es tener un tercio del Congreso para poder sostener las reformas.

Milei necesita crear mayorías que le permitan avanzar con las reformas laboral y tributaria. Él siempre las llamó reformas de segundo generación, y las dejó para después de las legislativas de este año. Ahora llegó el momento de enfrentar la realidad. Y también se lo exige Estados Unidos como requisito para hacer inversiones.

Mauricio Macri salió el jueves en su auxilio, con un tuit, a mostrar su buena voluntad en acompañar las reformas. Santiago Caputo le dio la bienvenida. Pero Macri le pidió a Milei que acepte dialogar con una oposición constructiva. Es la única salida para un gobierno que redujo el gasto, logró el déficit cero pero que todavía no puede despertar la actividad económica.



Seis días que estarán signados por la inestabilidad cambiaria





El mercado desafía a Scott Bessent. Estados Unidos tiene la máquina de fabricar dólares y vende en el MULC. Pero la argentina preelectoral tiene voracidad compradora. El tipo de cambio, que debería bajar, sube. Ayer se acercó al techo de la banda, aunque el mayorista cerró en 1450 luego de la intervención del Tesoro americano.

Bessent, Milei, Bausili y Luis Caputo insisten en que no habrá una devaluación, pero los tiburones locales no les creen. Algunos economistas creen que Besssent, permitiendo que el dólar escale día a día, está administrando una devaluación ordenada.