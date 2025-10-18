Insólito robo en Misiones: se llevaron una torre de transmisión de 48 metros y un pueblo quedó sin televisión

El robo de una torre de transmisión de 48 metros de altura
dejó a las autoridades y a los vecinos de Apóstoles, Misiones, completamente
sorprendidos. La gigantesca estructura, que pertenecía a un canal de televisión
local y estaba ubicada en el paraje El Solitario, fue robada en un hecho que
por su magnitud y logística se considera uno de los más inusuales de la región.
El insólito episodio salió a la luz el pasado 14 de octubre,
cuando un hombre de 42 años denunció la desaparición de la torre metálica
modelo C35 y una puerta de chapa del predio del canal. De inmediato, la Policía
de Misiones puso en marcha un operativo de inteligencia para intentar dar con
los responsables y la estructura.
Tras una intensa investigación llevada adelante por la
Unidad Regional VII, los efectivos policiales lograron orientar la búsqueda
hacia un taller de chapa y pintura situado en el kilómetro 16 de la Ruta
Provincial Nº1.
Con una orden del Juzgado de Instrucción Nº4, la Policía
allanó el lugar y encontró lo que buscaban: la torre de 48 metros completamente
desarmada en ocho tramos, junto a otros elementos que habían sido reportados
como robados.
En el procedimiento inicial se incautaron ocho tramos de la
estructura metálica, siete rollos de alambre de acero de alta resistencia y la
puerta de chapa. Todos los materiales fueron reconocidos por el denunciante y
quedaron bajo resguardo policial para continuar con la causa.
La investigación no se detuvo allí. Al día siguiente, la
Policía regresó al mismo taller y sumó más elementos a la causa, recuperando
piezas vitales para el funcionamiento de la antena: cuatro paneles repetidores
de señal, cuatro soportes metálicos y una bandeja de dos metros. Estos últimos
objetos fueron entregados de forma voluntaria por el propietario del taller,
identificado como A.M.R., quien fue formalmente notificado de la causa judicial
en su contra.
Actualmente, el juzgado interviniente supervisa las
actuaciones judiciales para determinar las responsabilidades y la forma en que
se concretó el robo de tal magnitud. Los elementos recuperados permanecerán en
la dependencia policial hasta que se complete el proceso legal, momento en que
la torre será restituida al canal televisivo afectado.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes