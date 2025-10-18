Madariaguense volcó en la Ruta 74 y resultó con golpes

MADARIAGA





Un joven de 24 años este sábado, cerca de las 6:40 de la mañana, fue protagonista de un siniestro vial en el kilómetro 12 de la Ruta Provincial 74.

Según supo CNM, el vehículo involucrado fue un Volkswagen Fox que terminó volcado en el cantero central que divide las dos manos.

Por causas que aún se intentan establecer, el conductor perdió el control del rodado para luego despistar y darse vuelta.

Quien manejaba era el único ocupante y sufrió politraumatismos en la pierna derecha, aunque sin lesiones óseas visibles, y fue asistido en el lugar.

Se solicitó la presencia de una grúa de AUBASA y se realizó balizamiento preventivo hasta el retiro del rodado. En el lugar trabajó personal de Policía Vial y Bomberos.