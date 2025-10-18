Madariaguense volcó en la Ruta 74 y resultó con golpes

Un joven de 24 años este sábado, cerca de las 6:40 de la
mañana, fue protagonista de un siniestro vial en el kilómetro 12 de la Ruta
Provincial 74.
Según supo CNM, el vehículo involucrado fue un Volkswagen
Fox que terminó volcado en el cantero central que divide las dos manos.
Por causas que aún se intentan establecer, el conductor
perdió el control del rodado para luego despistar y darse vuelta.
Quien manejaba era el único ocupante y sufrió politraumatismos
en la pierna derecha, aunque sin lesiones óseas visibles, y fue asistido en el
lugar.
Se solicitó la presencia de una grúa de AUBASA y se realizó
balizamiento preventivo hasta el retiro del rodado. En el lugar trabajó personal
de Policía Vial y Bomberos.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
