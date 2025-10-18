Colapinto larga detrás de Gasly en la Sprint antes de la clasificación del GP de Estados Unidos

Este sábado continúa el Gran Premio de Estados Unidos, primero con la Sprint, donde Franco Colapinto largará desde la posición 17, y más tarde con la clasificación para la carrera principal del domingo.

Al tratarse de una fecha con este formato, este fin de semana en el circuito de Austin solo contó con una sesión de entrenamientos, en la que Colapinto volvió a superar a Pierre Gasly.

El argentino buscó los límites durante toda la tanda, pero finalizó 16°. Por su parte, el francés terminó por debajo de su compañero.

Ya en la clasificación, Colapinto marcó un tiempo que no le alcanzó para avanzar a la SQ2. Gasly sí logró hacerlo, pero por poco: su registro de 1:35.144 le permitió ubicarse 15° para luego cerrar 13°.

“Día difícil. Muchos baches en esta pista y el auto no va bien en los baches, así que fue complicado. Lo mejor para mañana”, analizó Colapinto en Fox Sports.

El buen antecedente de Franco Colapinto en el Circuito de las Américas en el GP de Estados Unidos





En 2024, cuando corría en la escudería Williams, Colapinto tuvo un rendimiento irregular en la previa a la carrera en el Circuito de las Américas de Austin: terminó 19° en la primera práctica, se clasificó 10° para la Sprint y finalizó 12°.

En la clasificación volvió a ubicarse entre los últimos puestos y quedó 17°, aunque por algunas penalizaciones de rivales ascendió dos lugares.

En la carrera mostró una gran actuación: escaló cinco posiciones y terminó 10°, defendiendo su lugar durante varias vueltas ante el experimentado Kevin Magnussen.

En ese fin de semana consiguió sus últimos puntos en la Fórmula 1 hasta el momento y protagonizó la maniobra del mes —que luego fue elegida la del año— con un espectacular sobrepaso al histórico Fernando Alonso.

Así quedó la clasificación de la carrera Sprint





Max Verstappen (Red Bull)

Lando Norris (McLaren)

Oscar Piastri (McLaren)

Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

George Russell (Mercedes)

Fernando Alonso (Aston Martin)

Carlos Sainz (Williams)

Lewis Hamilton (Ferrari)

Alexander Albon (Williams)

Charles Leclerc (Ferrari)

Kimi Antonelli (Mercedes)

Isack Hadjar (RB)

Pierre Gasly (Alpine)

Lance Stroll (Aston Martin)

Liam Lawson (RB)

Oliver Bearman (Haas)

Franco Colapinto (Alpine)

Yuki Tsunoda (Red Bull)

Esteban Ocon (Haas)

Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)





A qué hora corre Colapinto la Sprint y la clasificación del GP d e Estados Unidos





Colapinto corre la carrera sprint a las 14 y, a las 18, la clasificación para la carrera principal del domingo. Ambos eventos serán en horario argentino.

Dónde ver la Sprint y la clasificación del GP de Estados Unidos

Todas las acciones en el Circuito de Austin se podrá ver por Disney+ Premium y ESPN