MADARIAGA: Viajaban a la costa por el fin de semana, volcaron en la 56 y hay golpeados

MADARIAGA

Un automóvil Renault Sandero protagonizó un despiste seguido de vuelco este viernes por la tarde en el kilómetro 47,200 de la Ruta Provincial 56, en partido de Madariaga.

El vehículo era conducido por un hombre 35 años domiciliado en la Ciudad de Buenos Aires, quien sufrió excoriaciones en el brazo derecho. Viajaba acompañado por un amigo de 29 que resultó con golpes en el rostro según supo CNM.

Ambos fueron trasladados al hospital local para recibir una mejor atención médica.

En el lugar trabajó personal de policía vial, AUBASA y bomberos.