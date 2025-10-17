TRIPLE CRIMEN NARCO: mientras torturaban y filmaban a Brenda, llamaron por teléfono a un familiar suyo

Ocho de los nueve imputados por el triple crimen narco de
Florencio Varela fueron citados a declarar este viernes en los Tribunales de
San Justo, pero solo tres aceptaron dar su testimonio.
La primera en hablar fue Magalí Celeste González Guerrero,
propietaria de la casa donde aparecieron los cuerpos y pareja de Miguel
Villanueva.
“Yo soy inocente. No sabía que iban a matar a las chicas, y
si lo hubiera sabido nunca hubiera accedido porque ahí vivo con mi hijo, desde
que nació”, declaró. Además, dijo que permitió usar su casa solo para una
“fiesta”, limitando el acceso: “Yo le había comentado a (Pequeño) J que si
usaban mi casa, usen solo mi pieza, no la de mi hijo. Cuando volví, mi hijo y
yo no teníamos cama”.
“Cuando vuelvo a la madrugada y lo veo a (Miguel Ángel)
Villanueva con la mano lastimada, nos fuimos a comprar productos para curarle
la mano y en la estación de servicio compramos gasolina”, continuó González
Guerrero.
También afirmó que se enteró de los homicidios cuando
Villanueva se lo contó en el hotel transitorio donde se alojaron: “Me dijo que
lo del dedo (lastimado) se lo había hecho con un destornillador cuando apuñaló
a una de las chicas que se quiso escapar. También me dijo que a la última de
las chicas la habían asfixiado con ‘Pequeño J’”.
Mencionó a “Paco” y “Nero” cavando el pozo: “Ellos estaban
ese día haciendo el pozo. Cuando yo entré a abrirle a ‘J’, ellos dos estaban
con Matías (Agustín Osorio) en el fondo de mi casa. Yo vi la tierra, no vi el
pozo, pero vi a Matías en cuero con una pala”. Sin embargo, excluyó a su
hermana Iara Daniela Ibarra y a su cuñado: “Nunca estuvieron ese día ni tenían
idea de lo que estaba sucediendo”.
González aseguró que Villanueva le contó sobre una llamada a
un familiar de una de las víctimas, Brenda Loreley del Castillo: “Le pidieron
la droga. No sé a que familiar; creo que era de la familia de Brenda. La
filmaron mientras la estaban torturando, cuando le cortaron la cara. Me dijo
que la llamada la hicieron con el celular de ‘Pequeño J’ con ‘Duro’, porque la
droga era de ‘Duro’”.
Miguel Villanueva Silva, de 25 años y nacionalidad peruana,
optó por no declarar en detalle, siguiendo el consejo de su defensor. Matías
Agustín Ozorio, de 28 años, también se abstuvo de declarar.
Por su parte, Ariel Jeremías Alexis Giménez negó
rotundamente su participación en los hechos y pidió la verificación de las
cámaras de seguridad. “Claramente, yo no estuve ahí (al momento de los
crímenes)”, afirmó.
Agregó que fue a la casa solo para retirar un equipo de
música y que Miguel le pidió terminar de tapar un pozo, sin saber su propósito:
“Cuando llegué Miguel me dijo que le dé plata a Jeremías por lo que había hecho
y yo le di entre $50.000 o $60.000”.
Ozorio detalló que cavó sin conocimiento: “Preguntado para
que diga como eran las palas y el estado de las mismas responde las mismas eran
nuevas y me las dio Miguel”. Aclaró que no vio restos de sangre ni nada
sospechoso: “No tengo nada mas para decir”.
Por último, confirmó que Jeremías Giménez no participó más
allá de tapar el pozo.
Maximiliano Andrés Parra, de 18 años, aseguró que “Celeste
me envió un mensaje de WhatsApp con una foto y en esa foto decía que habían
aparecido tres chicas, y cuando yo le pregunte que era eso, Celeste borró el
mensaje y me dijo que me olvide que se había equivocado que el mensaje no era
para mí”.
“Lo único raro que vimos fue que había dos camas nuevas y la
llave de la puerta de atrás no estaba”. Aseguró que no entró entrado al patio
ni vio nada irregular: “Estuvimos desde las 7 de la tarde hasta las 5 de la
mañana en el móvil viendo todo lo que pasaba”.
Confirmó que cuidaba al niño por las noches y que Celeste
trabajaba en seguridad. Además, dijo que la noche del 19 de septiembre estaba
en su casa “haciendo reposo”. “A la noche llegó mi hermano, que se separó de su
esposa”, agregó, insistiendo en su inocencia.
Los fiscales a cargo de la investigación, Adrián Arribas,
Claudio Fornaro, Diego Rulli y Lorena Pecorelli, fueron los encargados de tomar
las declaraciones, que podrían ser cruciales para esclarecer el sangriento
suceso.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes