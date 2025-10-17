TRIPLE CRIMEN NARCO: mientras torturaban y filmaban a Brenda, llamaron por teléfono a un familiar suyo

NACIONALES





Ocho de los nueve imputados por el triple crimen narco de Florencio Varela fueron citados a declarar este viernes en los Tribunales de San Justo, pero solo tres aceptaron dar su testimonio.

La primera en hablar fue Magalí Celeste González Guerrero, propietaria de la casa donde aparecieron los cuerpos y pareja de Miguel Villanueva.

“Yo soy inocente. No sabía que iban a matar a las chicas, y si lo hubiera sabido nunca hubiera accedido porque ahí vivo con mi hijo, desde que nació”, declaró. Además, dijo que permitió usar su casa solo para una “fiesta”, limitando el acceso: “Yo le había comentado a (Pequeño) J que si usaban mi casa, usen solo mi pieza, no la de mi hijo. Cuando volví, mi hijo y yo no teníamos cama”.

“Cuando vuelvo a la madrugada y lo veo a (Miguel Ángel) Villanueva con la mano lastimada, nos fuimos a comprar productos para curarle la mano y en la estación de servicio compramos gasolina”, continuó González Guerrero.

También afirmó que se enteró de los homicidios cuando Villanueva se lo contó en el hotel transitorio donde se alojaron: “Me dijo que lo del dedo (lastimado) se lo había hecho con un destornillador cuando apuñaló a una de las chicas que se quiso escapar. También me dijo que a la última de las chicas la habían asfixiado con ‘Pequeño J’”.

Mencionó a “Paco” y “Nero” cavando el pozo: “Ellos estaban ese día haciendo el pozo. Cuando yo entré a abrirle a ‘J’, ellos dos estaban con Matías (Agustín Osorio) en el fondo de mi casa. Yo vi la tierra, no vi el pozo, pero vi a Matías en cuero con una pala”. Sin embargo, excluyó a su hermana Iara Daniela Ibarra y a su cuñado: “Nunca estuvieron ese día ni tenían idea de lo que estaba sucediendo”.

González aseguró que Villanueva le contó sobre una llamada a un familiar de una de las víctimas, Brenda Loreley del Castillo: “Le pidieron la droga. No sé a que familiar; creo que era de la familia de Brenda. La filmaron mientras la estaban torturando, cuando le cortaron la cara. Me dijo que la llamada la hicieron con el celular de ‘Pequeño J’ con ‘Duro’, porque la droga era de ‘Duro’”.

Miguel Villanueva Silva, de 25 años y nacionalidad peruana, optó por no declarar en detalle, siguiendo el consejo de su defensor. Matías Agustín Ozorio, de 28 años, también se abstuvo de declarar.

Por su parte, Ariel Jeremías Alexis Giménez negó rotundamente su participación en los hechos y pidió la verificación de las cámaras de seguridad. “Claramente, yo no estuve ahí (al momento de los crímenes)”, afirmó.

Agregó que fue a la casa solo para retirar un equipo de música y que Miguel le pidió terminar de tapar un pozo, sin saber su propósito: “Cuando llegué Miguel me dijo que le dé plata a Jeremías por lo que había hecho y yo le di entre $50.000 o $60.000”.

Ozorio detalló que cavó sin conocimiento: “Preguntado para que diga como eran las palas y el estado de las mismas responde las mismas eran nuevas y me las dio Miguel”. Aclaró que no vio restos de sangre ni nada sospechoso: “No tengo nada mas para decir”.

Por último, confirmó que Jeremías Giménez no participó más allá de tapar el pozo.

Maximiliano Andrés Parra, de 18 años, aseguró que “Celeste me envió un mensaje de WhatsApp con una foto y en esa foto decía que habían aparecido tres chicas, y cuando yo le pregunte que era eso, Celeste borró el mensaje y me dijo que me olvide que se había equivocado que el mensaje no era para mí”.

“Lo único raro que vimos fue que había dos camas nuevas y la llave de la puerta de atrás no estaba”. Aseguró que no entró entrado al patio ni vio nada irregular: “Estuvimos desde las 7 de la tarde hasta las 5 de la mañana en el móvil viendo todo lo que pasaba”.

Confirmó que cuidaba al niño por las noches y que Celeste trabajaba en seguridad. Además, dijo que la noche del 19 de septiembre estaba en su casa “haciendo reposo”. “A la noche llegó mi hermano, que se separó de su esposa”, agregó, insistiendo en su inocencia.

Los fiscales a cargo de la investigación, Adrián Arribas, Claudio Fornaro, Diego Rulli y Lorena Pecorelli, fueron los encargados de tomar las declaraciones, que podrían ser cruciales para esclarecer el sangriento suceso.