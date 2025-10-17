Habló el novio de la joven que fue sorprendida junto a un cura semidesnudo: “Ruptura de confianza”

Un verdadero escándalo sacudió a la pequeña localidad de Nova Maringá, en Brasil, luego de que se viralizara un video en el que se ve a una joven vestida con un baby doll y escondida en el baño de la casa del cura Luciano Braga Simplício, titular de la Parroquia Nossa Senhora Aparecida, que estaba semidesnudo.
En un comunicado, el ahora exnovio de la joven aseguró que
estaba “totalmente al margen de la situación que se hizo pública”.
En un primer momento, se dijo que el novio derribó la puerta
del cura y grabó el video, sin embargo, según declaró a través de su abogado,
estaba en un viaje de trabajo a Rio Grande do Sul cuando ocurrió la polémica
situación.
Además, remarcó que los hechos “tuvieron origen en actitudes
profundamente reprobables, marcadas por la ruptura de confianza, el irrespeto y
la ausencia de cualquier sentido de responsabilidad moral o religiosa”.
La familia del joven informó que mantiene contacto con la
policía y se puso a disposición para aportar toda la información necesaria en
la causa.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
