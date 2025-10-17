Habló el novio de la joven que fue sorprendida junto a un cura semidesnudo: “Ruptura de confianza”

NACIONALES

Un verdadero escándalo sacudió a la pequeña localidad de Nova Maringá, en Brasil, luego de que se viralizara un video en el que se ve a una joven vestida con un baby doll y escondida en el baño de la casa del cura Luciano Braga Simplício, titular de la Parroquia Nossa Senhora Aparecida, que estaba semidesnudo.

En un comunicado, el ahora exnovio de la joven aseguró que estaba “totalmente al margen de la situación que se hizo pública”.

En un primer momento, se dijo que el novio derribó la puerta del cura y grabó el video, sin embargo, según declaró a través de su abogado, estaba en un viaje de trabajo a Rio Grande do Sul cuando ocurrió la polémica situación.

Además, remarcó que los hechos “tuvieron origen en actitudes profundamente reprobables, marcadas por la ruptura de confianza, el irrespeto y la ausencia de cualquier sentido de responsabilidad moral o religiosa”.

La familia del joven informó que mantiene contacto con la policía y se puso a disposición para aportar toda la información necesaria en la causa.