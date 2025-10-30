Julia Mengolini desestimó la capacidad intelectual de los tenistas y despertó un fuerte repudio: “Apenas conocen las palabras”

NACIONALES

Julia Mengolini criticó a los tenistas profesionales y desestimó su capacidad intelectual con una serie de comentarios en su programa de radio. Esos dichos provocaron una inmediata reacción en el ámbito deportivo. En el ciclo que conduce, la periodista analizaba los resultados de las elecciones legislativas nacionales, en las que el oficialismo encabezado por Javier Milei obtuvo una victoria a nivel país, y se enfocó en un caso particular: el extenista Diego Hartfield, candidato de La Libertad Avanza en Misiones, quien se impuso con el 37% de los votos y logró dos bancas para su partido.

En el marco de esa conversación, Mengolini sostuvo que el tenis “es un deporte totalmente encapsulado” y afirmó que, para poder jugar bien, “hay que concentrarse tanto en pegarle a la pelota que se pierde el poder simbólico”. Luego agregó: “No tenés poder de abstracción, apenas conocen las palabras”.

Las expresiones vertidas en su programa emitido por Futurock circularon rápidamente en redes sociales. De esa manera, la periodista volvió a ser foco de críticas, como ya lo fue en otras oportunidades.

La opinión de Mengolini también motivó un comunicado de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), que difundió un texto en X en el que manifestó su “enérgico repudio” a los dichos de la periodista, a los que calificó como ofensivos y estigmatizantes.

En su pronunciamiento, la entidad sostuvo que “el tenis argentino ha formado a miles de niños y niñas en valores de esfuerzo, respeto, compañerismo y superación personal, sin distinción de clase social, género ni origen”. Además, remarcó que la disciplina “ha sido un espacio de ascenso social, inclusión y desarrollo humano”.

“Lamentamos profundamente que una comunicadora elija descalificar a quienes practican y aman este deporte, en lugar de contribuir a un diálogo constructivo que fomente la participación y la igualdad de oportunidades”, afirmaron desde la AAT.

Poco después de la publicación del comunicado, Mengolini respondió desde su cuenta de X al comunicado de la asociación. “Muchachos, era un chiste. Aunque el hecho de que se lo hayan tomado tan en serio me hace dudar… quiero decir, como que terminan por confirmar la hipótesis… (que igual era un chiste… pero se ve que al final sí les faltaba poder de abstracción)”, escribió.