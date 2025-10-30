Julia Mengolini desestimó la capacidad intelectual de los tenistas y despertó un fuerte repudio: “Apenas conocen las palabras”

Julia Mengolini criticó a los tenistas profesionales y
desestimó su capacidad intelectual con una serie de comentarios en su programa
de radio. Esos dichos provocaron una inmediata reacción en el ámbito deportivo.
En el ciclo que conduce, la periodista analizaba los resultados de las
elecciones legislativas nacionales, en las que el oficialismo encabezado por
Javier Milei obtuvo una victoria a nivel país, y se enfocó en un caso
particular: el extenista Diego Hartfield, candidato de La Libertad Avanza en
Misiones, quien se impuso con el 37% de los votos y logró dos bancas para su
partido.
En el marco de esa conversación, Mengolini sostuvo que el
tenis “es un deporte totalmente encapsulado” y afirmó que, para poder jugar
bien, “hay que concentrarse tanto en pegarle a la pelota que se pierde el poder
simbólico”. Luego agregó: “No tenés poder de abstracción, apenas conocen las
palabras”.
Las expresiones vertidas en su programa emitido por Futurock
circularon rápidamente en redes sociales. De esa manera, la periodista volvió a
ser foco de críticas, como ya lo fue en otras oportunidades.
La opinión de Mengolini también motivó un comunicado de la
Asociación Argentina de Tenis (AAT), que difundió un texto en X en el que
manifestó su “enérgico repudio” a los dichos de la periodista, a los que
calificó como ofensivos y estigmatizantes.
En su pronunciamiento, la entidad sostuvo que “el tenis
argentino ha formado a miles de niños y niñas en valores de esfuerzo, respeto,
compañerismo y superación personal, sin distinción de clase social, género ni
origen”. Además, remarcó que la disciplina “ha sido un espacio de ascenso
social, inclusión y desarrollo humano”.
“Lamentamos profundamente que una comunicadora elija
descalificar a quienes practican y aman este deporte, en lugar de contribuir a
un diálogo constructivo que fomente la participación y la igualdad de
oportunidades”, afirmaron desde la AAT.
Poco después de la publicación del comunicado, Mengolini
respondió desde su cuenta de X al comunicado de la asociación. “Muchachos, era
un chiste. Aunque el hecho de que se lo hayan tomado tan en serio me hace
dudar… quiero decir, como que terminan por confirmar la hipótesis… (que igual
era un chiste… pero se ve que al final sí les faltaba poder de abstracción)”,
escribió.
