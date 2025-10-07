Javier Milei presentó su nuevo libro con un acto musical en el Movistar Arena

NACIONALES





El presidente Javier Milei encabezó este lunes por la noche la presentación de su nuevo libro, “La construcción del milagro”, durante un acto que combinó discurso político y espectáculo musical en el estadio Movistar Arena de la ciudad de Buenos Aires.





El evento reunió a funcionarios, dirigentes y simpatizantes de La Libertad Avanza (LLA) en un contexto político marcado por los desafíos económicos y la reciente salida de José Luis Espert como cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires.





Milei apareció en el escenario entre el público, acompañado por su hermana Karina Milei, y abrió la jornada interpretando canciones junto a una banda integrada por allegados y colaboradores, entre ellos Lilia Lemoine y Alberto “Bertie” Benegas Lynch. Luego, el mandatario retomó su discurso político y agradeció a quienes definió como el “triángulo de hierro” de su gestión: Karina Milei, Santiago Caputo y los equipos de LLA.





En su mensaje, el Presidente aseguró que el Gobierno “va en la dirección correcta”, reiteró su compromiso con “reformas estructurales” tras el 10 de diciembre, y estimó que la inflación podría controlarse hacia mediados de 2026. También hizo referencias a la situación internacional y expresó su apoyo a Israel, pidiendo por el regreso de los secuestrados en la Franja de Gaza.





Entre los asistentes se encontraban varios ministros y funcionarios, como Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), Sandra Pettovello (Capital Humano), Lisandro Catalán (Interior) y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.





Durante la presentación, mientras el mandatario se preparaba para el cierre del acto, el ideólogo Agustín Laje ofreció un discurso sobre la “batalla cultural” y la defensa de las ideas de la libertad.





El encuentro concluyó con Milei interpretando “Libre”, de Nino Bravo, envuelto en una bandera argentina, ante un público que lo acompañó durante más de dos horas.