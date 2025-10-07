Triple crimen narco: la pareja de Sotacuro contó qué pasó la noche de los asesinatos y la fuga del acusado

Mónica Débora Mujica, la pareja de Víctor Sotacuro, uno de los detenidos por el triple crimen narco en Florencio Varela, declaró este martes 6 de octubre frente al fiscal Adrián Arribas y dio detalles sobre la noche del 19 de septiembre en el que ocurrieron los asesinatos, así como también los días posteriores y cómo se fugó a Bolivia.

“No sé nada, lo único que sé es que él fue a hacer un remis. Tipo20.30 hs. del día viernes 19 veníamos del colegio, llegamos a casa y me contó que le mandaron un mensaje para ir a hacer un remis y me dijo ‘gorda coman que ahora vengo, tengo que hacer un remis’”, comenzó su relató Mujica.

De acuerdo a la testimonial a la que accedió la agencia Noticias Argentinas, aquella noche Sotacuro utilizó su auto Renault 19 para buscar a “un tal Loco".

Al ser consultada sobre si puede aportar datos personales de "Loco", respondió: “Se llama David, pero no tengo la menor idea del apellido. Es gordito, pelo cortito, morochito, de aproximadamente 30 años, nacionalidad peruano”.

“Vive en la villa, creo que en la manzana 29. Conozco su casa, entras por un pasillo chiquito que entra a un callejón donde hay otro tope y luego está su casa, creo que la puerta es negra. Al lado vive una amiga y por eso lo vi entrar al señor muchas veces ahí”, sumó.

En ese momento, se le preguntó si podía hacer un mapa de la vivienda, a lo que ella accedió a realizar un croquis a mano alzada de la vivienda de David.

“En realidad al Loco lo conozco como el ‘tarta’ ya que cuando habla tartamudea. Es conocido en el barrio”, recordó.

Acerca de lo que ocurrió aquella noche del 19 de septiembre, señaló que ese viernes estaban por comer cuando, a las 20.00 o 21.00 hs, Sotacuro se fue a llevar al Loco: “A las 00.00 hs. le mandé mensaje preguntando cuándo iba a venir y me dijo que estaba esperando al Loco y me mandó una foto del camino”.

Señaló que la foto enviada a su celular se trataba de una calle: “Me la mandó porque yo siempre desconfió de que se va de putas”.

Horas más tarde, a las 04.00 hs. Mujica indicó que su pareja le mandó un mensaje diciendo que estaba volviendo para el barrio “porque Ramiro lo estaba esperando para darle una ropa limpia para que le lleve al Loco, porque la que tenía estaba sucia”.

Allí el fiscal le preguntó quién era “Ramiro”, a lo que la mujer respondió que era quien “paraba con el Loco” en su casa.

“Mi marido me dijo que le dieron la ropa y se fue, luego me mandó mensaje que decía que estaba volviendo y tipo 05.00 hs. llego a mi casa. Yo le calenté la comida y comió, me dijo que el Loco le hizo llevar a dos chicos por el centro, por el Obelisco”, señaló.

Otro de los puntos que se destacan en el documento es el cronograma que realizaron como familia los días posteriores: “Estuvimos en casa, el domingo fuimos a Celina a comer. Yo lavé su ropa, no vi nada raro, él estaba lo más normal. El lunes, se levantó temprano y se fue a trabajar, luego llevamos a los chicos al colegio”.

“Mi esposo se levantó temprano, se fue a trabajar con el Renault 19. Yo me fui a comprar. A las 12.50 hs. nos encontramos en la remisería donde él trabaja, sobre la calle Bonorino, y fuimos a llevar a los chicos al colegio. Luego fuimos los dos a casa, comimos y nos tiramos a descansar”, subrayó.

Por la tarde, a las 18.00 hs, fueron a buscar a los chicos y los llevaron a apoyo escolar: “Ahí compre para cocinar y me dijo ‘me voy a quedar en la remisería así voy a buscar a los chicos’".

“Luego el volvió con los chicos, comimos y nos fuimos a acostar. El día martes fue todo igual, sin novedades. El miércoles, cuando fui a dejar los chicos al colegio lo amenazaron. Cuando estábamos subiendo la escalera por el tercer piso, había dos personas encapuchadas en el palier”, detalló.

Según recordó, dicho sujetos “le dijeron que se vaya porque si no lo iban a matar. Le sacaron su celular, que él tenía en el bolsillo”.

“Entramos a casa y él se sentó a comer, prende la tele, el canal TN, y cuando ve la noticia de que habían encontrado tres chicas y mencionan una dirección me dice ‘yo lo llevé al David acá, anduve por acá. Este hijo de puta me mandó para esto. Este hijo de puta es el que hizo la cagada. Yo estuve ahí con mi coche, me voy’”, indicó.

Mujica expresó que, en aquel momento, por miedo, le dijo que se vaya y que ella se quedaba a cuidar a los chicos: “Se lleva mi celular, se lo di yo, y le dije que me llame al celular de mi hija para poder comunicarnos. Se conectó conmigo el día siguiente a las 22.00 hs. Luego me llamo al día siguiente a las 09.00 hs para decirme que él no hizo nada, que iba a decir la verdad y me juró por Dios que él solamente llevo a David y a los dos chicos que estaban discutiendo. Que él no hizo nada, que se iba a entregar. Cuando me dijo eso ya estaba preso”.

Por último, expuso que, para ella, los acusados que mencionó “tienen algo que ver” con la causa.