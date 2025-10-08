Identificaron al “Loco David”: quién es y por qué puede ser clave en la causa por el triple crimen de Florencio Varela

Los investigadores le pusieron nombre y cara al "Tarta" o "Loco David", uno de los personajes clave en la causa que investiga el triple crimen de Florencio Varela.

David Gustavo Huamani Morales (36) es la punta del ovillo para intentar establecer los roles de cada uno de los responsables de los asesinatos de Brenda Loreley del Castillo (20), Morena Verdi(20) y Lara Morena Gutiérrez (15).

Ya son nueve los detenidos por el hecho, cometido en una casa de Villa Vatteone, en Florencio Varela -se presume el 19 de septiembre-, el mismo día en el que desaparecieron las chicas.

Para los investigadores, podría haber unos 15 involucrados y, si bien están detenidos los supuestos autores intelectuales, todavía no han establecido los roles de cada uno de los acusados.

La identificación de Huamani Morales será clave para la causa porque lo señalaron saliendo "mojado y embarrado" de la casa de Florencio Varela. ¿Estuvo adentro de la propiedad? ¿Pudo haber sido el autor material del crimen?

El “Loco David”, o el “El Tarta" había sido señalado por testimonios volcados al expediente en los últimos días, los investigadores colocan en la escena del triple crimen. Es peruano y está prófugo.

Víctor Sotacuro Lázaro (41) cayó en Villazón (en la frontera con Bolivia) cuando intentaba escapar lo ubicó en la zona del crimen.

“El día viernes 19, a las 19.30 viene el señor David, que lo conozco como albañil, y él me contrata diciéndome que le haga un remís a una quinta donde él tenía una fiesta de cumpleaños. Yo le digo que sí, que le sale $ 40 mil el viaje. El señor me dice que sí y me pide que lo vaya a buscar a las 22 del mismo día para volver a Capital porque yo voy a estar tomando allá (sic)”, declaró Sotacuro, que está imputado por el delito de "homicidio triplemente agravado".

Esa noche, según su versión en el expediente, Sotacuro fue a Florencio Varela a buscar a “El Loco David” y, como no salía, se quedó tomando en un kiosco “a la vuelta”. Pero el hombre no fue solo a ese viaje, sino con su sobrina, Milagros Florencia Ibáñez (20), que también está detenida e imputada por el homicidio.

Si bien no supo explicar por qué fueron juntos, también ubicaron al "amante" de la joven, ahora identificado como Alex Roger Ydone Castillo (50), de nacionalidad peruana, apodado “Diego” y amigo de Sotacuro “de jugar al fútbol”.

Según confiaron fuentes de la investigación, tendría antecedentes penales por tenencia de 50 kilos de droga.

Este hombre no fue encontrado, se presume que salió del país y está en la mira de los investigadores por su participación en el hecho.

“Se llama David, pero no tengo la menor idea del apellido. Es gordito, pelo cortito, morochito, de aproximadamente 30 años, nacionalidad peruano”, lo describió el remisero que, de acuerdo a la investigación, había dado apoyo en su Volkswagen Fox a la Chevrolet Tracker en la que trasladaron a Brenda, Morena y Lara hasta el lugar donde finalmente la mataron.

Según confiaron fuentes consultadas, la camioneta sería propiedad de "El Loco David".

“Vive en la villa, creo que en la manzana 29. Conozco su casa, entrás por un pasillo chiquito que entra a un callejón donde hay otro tope y luego está su casa, creo que la puerta es negra. Al lado vive una amiga y por eso lo vi entrar al señor muchas veces ahí”, dijo Mónica Mujica, la esposa de Sotacuro, que además les hizo un mapa del lugar.

Respecto de esa noche, tanto Florencia Ibáñez como Sotacuro reconocieron haber llegado hasta un kiosco cercano al lugar donde hallaron los cuerpos.

"Estuvimos ahí buscando con el GPS la quinta, era una casa que estaba llena de música y de todo. Era una casa chica, de un solo piso, creo que tiene un jardín en la entrada y tiene una reja. Después yo lo llamé al 'Loco' y le dije que ya estaba en la dirección que me mandó. Y 'El Loco' me dijo que por ahí había un kiosco, que me pare ahí y espere", describió.

En ese lugar, de acuerdo a sus testimonio, esperaron "alrededor de una hora".

"Le avisé que lo estaba esperando, pero me dijo que me fuera porque quería quedarse tomando en la fiesta. Ahí nos volvimos los tres. Manejé yo de vuelta porque Diego había tomado más de seis latas y yo, menos", declaró Sotacuro.

Ya para la madrugada del 20 de septiembre, Sotacuro estaba en el barrio de Flores cuando, de acuerdo a su versión, "El Loco" le mandó un mensaje pero, antes de ir a buscarlo, tenía que detenerse en Riestra y Camilo Torresa, cerca de una escuela, para retirar "una campera".

En ese lugar recibió una bolsa negra con ropa y regresó a Florencio Varela a buscarlo.

"Yo volví a buscar al Loco David a la avenida Eva Perón. Pero antes de llegar a buscarlo, me quedé durmiendo en una estación de servicio hasta que me mandó un mensaje diciendo que me estaba esperando en Eva Perón y otra calle que no recuerdo. Cuando estoy llegando, los veo venir caminando: a David y a dos muchachos. Venían todos mojados, manchados de barro, y yo pienso: 'se habrán peleado en la fiesta, era una fiesta peruana'”, describió el presunto remisero.

"¿Qué mirás, sapo? Manejá y mirá para adelante", le habría dicho al conductor cuando éste lo miró pensando "que se había peleado". Lo describió como "agresivo" y "borracho con olor a alcohol".

Siempre según su testimonio, alrededor de las 4 de la mañana llevó a los dos pasajeros hasta villa Zavaleta y luego a "El Loco", que se cambió en su auto y tiró la ropa mojada en un contenedor.

La mamá de Morena, Sabrina Mara del Castillo (43), también lo nombró en su declaración de este martes y dijo que sería la persona “que maneja la droga en el barrio de las Antenas, y que tiene conexión con el tráfico de drogas que se mueve en villa Palito, de San Justo”.

“Mi marido me dijo que le dieron la ropa y se fue, luego me mandó mensaje que decía que estaba volviendo y tipo 05.00 hs. llego a mi casa. Yo le calenté la comida y comió, me dijo que "El Loco" le hizo llevar a dos chicos por el centro, por el Obelisco”, detalló Mujica.

Además, esta mujer describió que, cuando vieron en las noticias el hallazgo de los cuerpos, Sotacuro decidió escapar: “Entramos a casa y él se sentó a comer, prende la tele, el canal TN, y cuando ve la noticia de que habían encontrado tres chicas y mencionan una dirección me dice ‘yo lo llevé al David acá, anduve por acá. Este hijo de puta me mandó para esto. Este hijo de puta es el que hizo la cagada. Yo estuve ahí con mi coche, me voy’”.

El domingo, "El Loco David" le pagó a Sotacuro el viaje hasta Florencio Varela: le dio $ 600 mil por el viaje.