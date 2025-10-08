Conducía borracho por la Ruta 2 y fue detenido en Chascomús

ZONALES

Un conductor que circulaba bajo los efectos del alcohol por la Autovía 2 hacia Mar del Plata fue interceptado este miércoles en un control vial en el kilómetro 114, en jurisdicción de Chascomús. La intervención estuvo a cargo de personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y efectivos del Destacamento de Policía Vial local.





El hecho se registró alrededor de las 11:30 hs, momento en el cual los agentes observaron que el conductor —un ciudadano de nacionalidad boliviana— presentaba signos evidentes de embriaguez. Al realizarle el test de alcoholemia, el resultado fue de 2,66 gramos por litro de sangre, un valor que supera ampliamente el límite permitido en la provincia de Buenos Aires, donde la tolerancia al alcohol cero.





Como ninguno de los acompañantes del vehículo estaba en condiciones de conducir, las autoridades retuvieron el automóvil junto con la licencia de conducir del infractor. Asimismo, se labraron las infracciones correspondientes que serán remitidas al Juzgado de Faltas competente.





Desde la ANSV aprovecharon para recordar la importancia del control de alcoholemia, enfatizando que conducir bajo efectos del alcohol es una de las principales causas de siniestros viales graves en rutas y caminos bonaerenses.