Encuesta electoral: mínima diferencia entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria

NACIONALES





Una nueva encuesta nacional muestra una paridad casi total entre La Libertad Avanza (LLA) y Fuerza Patria (FP), con apenas 2,4 puntos de diferencia entre ambas fuerzas a menos de tres semanas de las elecciones legislativas.





El estudio, elaborado por la consultora Rubikon Intel, otorga a LLA un 34,6% de intención de voto, frente al 32,2% de Fuerza Patria. La muestra incluyó 1.235 casos en todo el país, relevados entre el 11 y el 12 de octubre, con un margen de error de ±3%.





Según el informe, la encuesta “refleja una coyuntura marcada por tensiones económicas, incertidumbre y un clima emocional ambivalente”, y fue realizada pocos días después del recital del presidente Javier Milei en el Movistar Arena.





Clima político y percepción del rumbo del país





El sondeo revela que la mayoría de los argentinos mantiene una visión crítica del Gobierno. Un 46,2% considera que el país va en la dirección incorrecta, mientras que un 35% cree lo contrario. Otro 16,5% se ubica en una posición intermedia y un 2,3% no respondió.





En cuanto a la evaluación de la gestión presidencial, el 47,4% la califica como negativa, frente a un 37,2% positiva y un 14,4% regular.





El impacto del show de Milei





Rubikon también indagó sobre el efecto del recital de Milei, un evento que generó amplio debate. El 35,8% de los encuestados dijo haber sentido “vergüenza”, mientras que un 20,5% afirmó que le produjo “diversión”. En tanto, un 18,1% expresó “rechazo o bronca”, un 14% “indiferencia” y un 9,6% “orgullo”.





Sobre si ese espectáculo modificó su opinión sobre el Presidente, un 31% dijo que “empeoró”, un 26,1% sostuvo que sigue siendo “igual de mala”, un 32,1% que “es igual de buena”, y solo un 10,8% aseguró que “mejoró”.





Intención de voto





De cara al 26 de octubre, la intención de voto ubica a La Libertad Avanza en primer lugar con 34,6%, seguida de Fuerza Patria con 32,2%, una diferencia menor al margen de error estadístico. Detrás se posicionan:

Otro espacio provincial: 6,2%

Provincias Unidas: 5,7%

Frente de Izquierda: 4,4%

Blanco/Nulo: 6,3%

Indecisos: 10,6%





Potenciales electorales

El estudio también mide los pisos y techos electorales de las principales fuerzas.

La Libertad Avanza: Identificación partidaria (piso): 29,7% Voto probable: 35% Rechazo: 35,3% Techo total: 64,7%

Fuerza Patria: Identificación partidaria (piso): 21,3% Voto probable: 36,9% Rechazo: 41,8% Techo total: 58,2%







Con estos números, el oficialismo mantiene una ventaja mínima pero crucial sobre el espacio peronista. En palabras del diputado Diego Santilli, el objetivo del Gobierno es claro: “ganar por un voto”.