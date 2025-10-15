PINAMAR: Una joven sufrió quemaduras graves y su pareja también resultó herida en un confuso episodio

ZONALES

Una joven de 27 años fue internada con quemaduras de segundo grado tras un episodio ocurrido en una vivienda de la calle Gulliver 1320, en la ciudad de Pinamar. Su pareja, un hombre de 42 años, también sufrió lesiones y denunció haber sido agredido y asaltado.





El hecho se conoció luego de que personal del Hospital Comunitario de Pinamar alertara a la policía sobre el ingreso de una mujer con quemaduras en el abdomen, muñeca izquierda y parte del cuero cabelludo. Según se informó, la víctima —identificada como A. B.C., de 27 años— fue dejada en la guardia por dos hombres que se retiraron rápidamente del lugar sin brindar datos personales, manifestando que “el novio la había prendido fuego”.





Al llegar al centro de salud, efectivos policiales constataron que la joven permanecía sedada y no podía declarar. De acuerdo con el testimonio del médico que la asistió, la víctima alcanzó a decir antes de ser medicada que se encontraba junto a su pareja y dos amigos manipulando una botella de alcohol y un encendedor sin gas, cuando una chispa habría provocado una explosión accidental.





Minutos más tarde se presentó en el hospital un hombre con heridas en el rostro, de 42 años, tatuador y concubino de la mujer. El mismo relató que había sido golpeado por otro sujeto y que éste, además, le había sustraído una máquina de tatuar.





La investigación fue caratulada en principio como robo y lesiones quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción y Descentralizada N° 5 de Pinamar.



