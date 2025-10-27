Crisis en Los Palmeras: despidieron a todos los músicos y crece la incertidumbre

El conflicto interno dentro de Los Palmeras volvió a intensificarse, generando incertidumbre sobre el futuro de la emblemática banda santafesina. Tras semanas de rumores y versiones encontradas entre sus líderes, Rubén “Cacho” Deicas y Marcos Camino, un nuevo capítulo encendió la tensión: todos los músicos del grupo fueron desvinculados de la empresa que los representaba.

El periodista Juan Etchegoyen confirmó la noticia en su programa “Mitre Live”, señalando que la situación del conjunto tropical atraviesa un momento delicado. “Hoy quiero abrir el programa con malas noticias sobre Los Palmeras. Se había dicho que Marcos Camino y Cacho Deicas habían logrado reconciliarse, pero la realidad es otra”, comentó el conductor.

Etchegoyen detalló que la disputa legal entre los fundadores alcanzó un punto crítico. “Lo último que puedo contarles es que despidieron a todos los músicos de Los Palmeras. Ahora voy a explicar qué significa esto”, señaló.

El problema principal está vinculado con la marca “Los Palmeras”, cuyo registro vence el próximo mes. Según el periodista, “Cacho Deicas instruyó a sus abogados para asegurar que él conservará el 50% de la marca”.

“Actualmente, los músicos están negociando con Marcos Camino la rescisión de sus contratos, ya que legalmente ya no forman parte de Palmeras Producciones y debieron ser despedidos”, agregó.