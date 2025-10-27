BRUTAL FEMICIDIO: un policía asesinó a su expareja, grabó todo y después acabó con su vida

Gran conmoción se vivió en una localidad argentina con un
nuevo femicidio. Una oficial de la Policía fue asesinada a balazos por su
expareja, quien también pertenecía a la misma institución. El femicida se
disparó instantes después del ataque.
Natanael Comes, de 28 años, asesinó a su expareja, Daiana
Raquel Da Rosa, de 27 años. El hecho impactó en la ciudad de Comandante
Andresito en la provincia de Misiones.ya que grabó un video y posteriormente se
suicidó. Tras el ataque, Comes se efectuó un disparo en la cabeza. Fue
trasladado de urgencia al hospital local, pero falleció minutos después a causa
de la gravedad de la herida.
Según las primeras averiguaciones, ambos habían mantenido
una relación de concubinato que terminó meses atrás. No existían medidas
judiciales ni antecedentes previos vinculados al vínculo.
Un femicidio que fue grabado
El hecho ocurrió este domingo por la noche en una casa del
barrio 80 Viviendas, donde ambos habían convivido durante varios años. Según
las primeras informaciones, la víctima había finalizado recientemente la
relación con el joven, perteneciente de la Comisaría jurisdiccional de
Andresito, y comenzado un nuevo vínculo con otro efectivo policial. Al
enterarse, el agresor se dirigió hasta el domicilio y la atacó.
Los vecinos del lugar alertaron a la Policía al escuchar
gritos y disparos. Cuando una comisión llegó al domicilio, Comes efectuó nuevos
disparos desde el interior de la vivienda y amenazaba con quitarse la vida.
Antes del hallazgo, el hombre había enviado un audio a sus
compañeros de trabajo en el que admitía haber cometido "una macana",
según informó el periodista Diego Gabriele. Además, grabó un video en el que mostraba
el cuerpo de su expareja y registraba el momento en que se quitaba la vida de
un disparo.
"En el video se lo puede ver apuntándose a la cabeza,
también mostró el cuerpo de Daiana. Mujer que rompió el vínculo que los unía,
de varios años, y esto devino en una nueva relación", señaló el periodista
Diego Gabriele en C5N.
Por disposición de la Jefatura de Policía, la investigación
quedó a cargo de la Unidad Regional V, con intervención del equipo de la
Policía Científica, bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción en turno, a
fin de esclarecer las circunstancias exactas del hecho.
