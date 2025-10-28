Axel Kicillof: “Hay que trabajar en una alternativa” y reconstruir la fuerza política

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof,
hizo una profunda lectura de los resultados de las elecciones legislativas 2025
en C5N y afirmó que "hay que trabajar en construir una alternativa" y
"reconstruir la fuerza política" del peronismo.
Kicillof destacó que el resultado fue "muy
ajustado", con una diferencia de 0,5% a favor de La Libertad Avanza (LLA).
Subrayó que Fuerza Patria "conservó los mismos votos" que en las
provinciales de septiembre, desmintiendo una pérdida de 5 puntos. Además,
celebró lo obtenido como el "mejor resultado para una intermedia" del
peronismo en la Provincia.
Críticas a la "intervención" de Trump y Bessent
El gobernador dedicó una parte significativa de su análisis
a la figura de Donald Trump y la "intervención" de Estados Unidos en
la elección.
"La más relevante, la más novedosa, la absolutamente
excepcional, es Trump, es la intervención de Trump", sentenció Kicillof.
Remarcó el apoyo explícito de Trump a Milei y la
intervención del Tesoro norteamericano, a través de Scott Bessent, para
"sostener el tipo de cambio" antes de las elecciones. “Trump dijo
algo que para mí va más allá de si vuelve una política económica, el gasto, el
déficit, fue muy concreto, si Milei no gana, hundo al país", aseguró el
gobernador.
Para Kicillof, esto generó "miedo" en un sector de
la población y "Trump también ordenó a la derecha argentina",
refiriéndose a la alianza entre Milei y Macri.
"No es el país de Milei y Trump que yo quiero"
El gobernador de Buenos Aires enfatizó que la intervención
externa y las medidas del Gobierno de Milei ponen "en riesgo montones de
cosas".
"Una intervención geopolítica y ideológica jugadísima
de Estados Unidos hacia la Argentina, sostener a Milei como sea", definió.
Kicillof criticó duramente la situación económica del país:
"Hay 200.000 nuevos desempleados, el turismo está roto, la construcción
destruida, el comercio muy mal, la venta de carne de leche en los peores
niveles históricos, los deudores morosos son más que nunca".
Subrayó que, aunque "haya aparecido plata" por el
apoyo de Estados Unidos, esto no va a "mejorar ni el precio del alquiler,
ni el precio de los servicios, ni va a traer más demanda, más salario, más
laburo". Por el contrario, vaticinó que la situación "va a empeorar
porque el Gobierno se envalentona y ahora trae unas reformas que son
nefastas".
El futuro: construir una alternativa y "ampliar"
De cara al futuro, Kicillof fue contundente: "No se
puede bajar los brazos, no se puede ir para atrás".
"Hay muchísima dirigencia, intendentes, gobernadores,
movimientos sociales, sectores que ya han comprendido que esto es malo, es
dañino y que hace falta una alternativa política", expresó.
Consultado sobre si buscaría armar un espacio a nivel
nacional y ser candidato presidencial en 2027, el gobernador afirmó: "Hay
mucha gente entusiasmada con articular, con pensar, con tener respuesta".
Sobre su posible candidatura, dijo: “Nosotros tenemos que reconstruir la fuerza
política y después buscar el mejor candidato”.
Insistió en la necesidad de "ampliar" el espacio y
defender "la soberanía, la industria, la producción, el trabajo, la
cultura, la universidad, la ciencia". "El país de Milei y Trump no es
el país que yo quiero", concluyó.
