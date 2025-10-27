VILLA GESELL: Allanamiento por pornografía infantil con un nuevo imputado que es menor de edad

ZONALES





La División Unidad Operativa Federal (DUOF) Pinamar realizó un operativo en una vivienda de avenida 14 y 113, con la presencia del fiscal Walter Mercuri.





Un nuevo allanamiento por un caso de distribución de material de pornografía infantil se llevó a cabo durante la mañana de este jueves en Villa Gesell, a raíz de una denuncia formulada por la organización Missing Children, que alertó sobre actividad sospechosa en redes.





El procedimiento fue encabezado por personal de la DUOF Pinamar, dependiente de la Policía Federal Argentina, bajo las directivas de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Delitos Informáticos, y contó con la presencia del fiscal Walter Mercuri, quien supervisó las actuaciones en el lugar.





El allanamiento se concretó en una vivienda ubicada en la intersección de avenida 14 y calle 113, donde se procedió al secuestro de distintos dispositivos electrónicos que serán sometidos a pericias técnicas.





Durante las tareas de investigación se constató que el imputado era nuevamente un menor de 16 años, lo que constituye el quinto caso consecutivo en la región en el que los responsables detectados resultan ser menores de edad.





Las pericias informáticas y el análisis del material secuestrado quedaron a cargo de la División Comunicaciones de la Policía Federal de Mar del Plata, que trabajará para determinar el origen, el alcance y las posibles conexiones con otras causas similares.





Las actuaciones quedaron bajo la órbita de la Justicia de Menores, dado que el involucrado no es imputable por su edad.