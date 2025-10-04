Colapinto finalizó 16° en la tercera práctica libre del Gran Premio de Singapur

NACIONALES

Franco Colapinto volvió a sentir la exigencia del trazado callejero de Marina Bay y cerró la tercera práctica libre del Gran Premio de Singapur en la 16ª posición. El piloto argentino, que disputa su segunda temporada en la Fórmula 1, mostró una clara mejoría respecto de lo realizado en la jornada del viernes, aunque todavía lejos de los tiempos de la vanguardia.





El recuerdo de su debut en Singapur, apenas un año atrás, contrasta con la actualidad. Entonces, la experiencia era nueva, cargada de ilusión y expectativas. Hoy, el pilarense se enfrenta con un panorama distinto: un auto limitado, que no le da demasiadas garantías en un circuito exigente y técnico.





Una práctica con sobresaltos





Colapinto salió a pista apenas comenzada la tanda, con neumáticos blandos, buscando aprovechar cada minuto para ajustar la puesta a punto antes de la clasificación. A los diez minutos, tuvo su primer inconveniente: se pasó en una curva y debió utilizar la vía de escape. Con sangre fría, realizó un giro de 180 grados y volvió sin problemas al trazado.





La sesión se interrumpió poco después por el fuerte golpe de Liam Lawson contra el muro. La bandera roja detuvo la acción durante casi diez minutos, mientras retiraban los restos del monoplaza dañado.





Con 21 minutos en el reloj, Colapinto volvió a los boxes para ajustes. En ese momento, estaba 12°, por delante de su compañero Pierre Gasly, que apenas se ubicaba 17°. Los mecánicos revisaron la parte trasera derecha del auto del argentino, tras un roce con el muro.





A falta de 12 minutos regresó a pista y completó una vuelta limpia que lo dejó en la 14ª posición, aunque luego fue superado y terminó 16°. Gasly, en cambio, no logró salir del fondo: un bloqueo de Nico Hulkenberg le arruinó una vuelta rápida y lo condenó al 19° lugar.





Momentos de tensión sobre el final





Sobre el cierre de la tanda, se dio una situación peligrosa. Gasly intentaba mejorar su registro y se encontró con Colapinto circulando más lento. El argentino, al advertirlo, se corrió hacia la derecha, pero en ese instante apareció Max Verstappen. Los tres autos quedaron en paralelo y, de milagro, no hubo contacto.





Los más rápidos





El neerlandés Verstappen, con Red Bull, se quedó con el mejor tiempo de la FP3, seguido por Oscar Piastri (McLaren) y George Russell (Mercedes).





La clasificación en Singapur será la próxima gran prueba para Colapinto, que deberá exprimir al máximo su Williams para intentar acercarse a la zona de puntos de cara a la carrera del domingo.