YPF del Frente de Ruta dará empleo a más de 30 personas y abrió la búsqueda de trabajadores

MADARIAGA

De cara al inicio de la próxima temporada de verano, la nueva estación de servicio YPF ubicada en el Frente de Ruta 11 abrirá sus puertas y generará empleo directo para más de 30 vecinos de General Madariaga.





La confirmación llegó tras una reunión mantenida el pasado jueves entre el intendente Carlos Santoro, el secretario de Producción Javier Volpatti y representantes de la firma, quienes ratificaron que las incorporaciones laborales se canalizarán a través de la Bolsa de Empleo municipal.





Desde el municipio aclararon que la Oficina de Empleo “únicamente cumple el rol de nexo entre la empresa y quienes deseen postularse, mientras que las convocatorias y contrataciones dependen exclusivamente de la firma”.





La inversión no sólo ampliará la oferta de servicios en la ciudad, sino que también se presenta como una oportunidad de desarrollo económico y generación de puestos de trabajo. “La llegada de este emprendimiento, como de tantos otros, significa más crecimiento y trabajo para nuestra comunidad”, destacaron desde la comuna.





Cómo postularse





Los interesados en presentar su currículum vitae o actualizar datos ya registrados pueden hacerlo de tres maneras: