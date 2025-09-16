“Se está evaluando”: el Gobierno analiza un alivio impositivo para las zonas inundadas

NACIONALES

En medio de la crítica situación que atraviesan amplias zonas del centro-oeste bonaerense por las inundaciones, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, planteó al titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, la posibilidad de implementar un alivio impositivo para los productores ganaderos más afectados.





La propuesta consiste en otorgar una exención en el pago de Ganancias a quienes deban realizar ventas forzosas de hacienda como consecuencia directa del impacto del agua.





“Con ese antecedente en mente decidí comunicarme con Pazo para trasladarle la inquietud, convencido de que conoce el tema y entiende perfecto lo que es la producción. El planteo fue bien recibido y el funcionario me dijo que lo va a estudiar”, contó Pino en diálogo con La Nación.





Desde ARCA confirmaron que la medida “se está evaluando en el marco de la emergencia”.





Una medida con antecedentes





La iniciativa surgió luego de que Pino recordara, a partir del relato de un productor, que en una inundación de gran magnitud la entonces DGI ya había dispuesto una exención similar. “La emergencia ya la decretó el gobierno nacional, pero no es fácil identificar cuándo un productor vende porque está inundado y cuándo no. Sin embargo, creemos que no es tanta la plata y puede ser un acompañamiento”, sostuvo el dirigente.





La semana pasada, Pino recorrió personalmente las zonas más comprometidas y participó de una jornada abierta de la SRA en 9 de Julio, junto al secretario de Agricultura, Sergio Iraeta. Tras sobrevolar dos veces la región, describió la situación como “realmente preocupante”.





El impacto de las inundaciones





Un relevamiento de Carbap estima que más de dos millones de hectáreas se encuentran bajo agua o con graves problemas de anegamiento. Si se suma la superficie inutilizable por falta de piso o accesos, la cifra asciende a más de tres millones de hectáreas en la provincia.





Pino insistió en la urgencia de concluir las obras hídricas pendientes, especialmente la reactivación del Plan Maestro del río Salado, que el Ministerio de Economía confirmó que se encuentra “en evaluación”.





“En los últimos 40 años se ha avanzado muy poco o nada en obras que hagan más llevadera la vida del productor. Los recursos que pagamos en impuestos deben volver en mejoras concretas: caminos, obras. Si se hacen las obras necesarias, podremos evitar volver a sufrir este flagelo”, advirtió.





El dirigente rural también reclamó acelerar las canalizaciones demoradas, reparar caminos rurales y una mayor presencia del gobierno provincial y nacional en el territorio. “Los productores sienten que deben afrontar solos la emergencia”, subrayó.