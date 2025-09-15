Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 con aumentos en salud, jubilaciones y universidades

Javier Milei habló esta noche por la cadena nacional, la
octava en lo que va de su mandato, en la que presentó el presupuesto 2026 con
una serie de anuncios de alto impacto y tono electoral, en un discurso grabado
en la Casa Rosada. En su mensaje de 15 minutos, en los aludió reiteradamente al
equilibrio fiscal, prometió no obstante que el año próximo aumentarán en
términos reales un 5% las jubilaciones, 17% en salud, 8% en educación y 5% las
pensiones por discapacidad.
Además, Milei anunció que en la letra del presupuesto está
contemplado un incremento a 4,8 billones de pesos en la partida para las
universidades nacionales, uno de los ejes de conflicto social luego del veto
presidencial. En su intervención, el Presidente ratificó el rumbo económico,
dijo que entiende que muchos argentinos “no perciban en su realidad material”
lo que juzga como mejoras y sostuvo que “lo peor ya pasó”.
“Este presupuesto le asigna 4.8 billones de pesos a las
universidades nacionales, aumenta el gasto en jubilaciones un 5% y en salud un
17%, ambas partidas por encima de la inflación. el gasto en educación también
aumenta un 8% por encima de la inflación”, enumeró. “Por otro lado, habiendo
realizado las auditorías pertinentes, el monto recibido por cada pensionado por
Discapacidad también aumentará en un 5% por encima de la inflación para el
2026”, agregó Milei.
Al hacer los anuncios de aumentos para los sectores
sensibles que fomentan el malestar social contra su administración, Milei
especificó: “En definitiva, si el presupuesto es el plan de gobierno, y el 85%
de este presupuesto será destinado a educación, salud y jubilaciones, eso
quiere decir que la prioridad de este gobierno, tal como siempre dijimos, es el
Capital Humano”.
En su mensaje, grabado en la Casa Rosada por la tarde, Milei
aseguró que “el futuro de la Argentina depende fundamentalmente de una sola
cosa: que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal”. El
mandatario consideró que “si respetamos el equilibrio fiscal, si logramos ese
consenso básico, tenemos asegurado un crecimiento inimaginable, luego de
décadas de estancamiento”. Y agregó: “si fallamos, volveremos a caer en el pozo
de la inflación descontrolada y la destrucción de toda expectativa en el país”.
Milei consideró el presupuesto no como un mero proyecto de
ley, sino como “la ratificación de nuestro compromiso inquebrantable con sacar
al país adelante”. Definió al equilibrio fiscal como la “piedra angular de
nuestro gobierno” y un principio “no negociable” desde el comienzo de la
gestión. Y lo describió como “la solución definitiva a los problemas que azotan
desde hace décadas a la Argentina”. Tras lo que apuntó a la necesidad de
consensos y acuerdos.
Pese a los anuncios de aumentos, Milei aclaró que el
presupuesto 2026 tendrá una “regla de estabilidad fiscal”, según la cual “si
los ingresos caen, o los gastos superan lo previsto, se deberán ajustar
partidas para mantener el equilibrio fiscal”.
Solamente flanqueado por dos granaderos, el jefe de Estado
dirigió una parte de su mensaje a la gente, respondiendo así a una de las
principales autocríticas tras la dura derrota en territorio bonaerense, que fue
el entender que “no se transmitió a la gente el por qué de los cambios que se
vienen haciendo”, como dicen en la Casa Rosada.
“Lo peor ya pasó”
En su mensaje, el mandatario buscó transmitir que “los años
más duros de afrontar fueron los primeros y por eso podemos afirmar, como hecho
tantas otras veces, y pese a las turbulencias coyunturales, que lo peor ya
pasó”. Y en ese sentido reiteró el agradecimiento por “el enorme apoyo que han
demostrado a lo largo de este primer período”. Consideró que los ciudadanos son
“los protagonistas de este proceso”.
En otro de los tramos apuntó que hay una “relación directa
entre el orden fiscal, la baja del riesgo país, el crecimiento económico y la
prosperidad”. Y que “todos los demás caminos ya se intentaron y fracasaron”.
Por eso, consideró, apuntando a los principales conflictos que enfrenta su
gobierno: “No debemos caer presos del falso dilema que nos quieren proponer. No
es a través del déficit fiscal que atenderemos las necesidad de los más
vulnerables. De hecho, ese remedio probó ser peor que la enfermedad”.
“El camino del déficit fiscal financiado con deuda ya se
probó; y nos llevó a heredar una deuda pública de 500 mil millones de dólares”,
dijo. En otro pasaje, Milei dijo que “el orden fiscal y el equilibrio son la
diferencia entre trabajar para un futuro mejor, o vivir encerrados en un
tormentoso y decadente presente”. Y resaltó: “Nos ha costado mucho llegar aquí.
Todos hemos hecho enormes esfuerzos para salir del pozo en el que estábamos
cuando asumimos. Y si bien el camino es arduo, el rumbo es el correcto. Si no
terminamos el proceso de cambio que hemos emprendido, habremos tirado a la
basura todo el esfuerzo que hemos hecho”.
Milei agregó dirigiéndose a la sociedad: “celebramos la baja
sostenida de la inflación, la baja de la pobreza, la baja de impuestos, y la
salida del cepo como grandes logros. Pero también es cierto que durante estos
20 largos años muchísimos argentinos lo han perdido todo, y les ha ido cada vez
peor”. Y en uno de los tramos en los que buscó mostrar más empatía dijo:
“Quiero decirles a todos los argentinos: más allá del éxito que haya tenido
nuestra gestión en corregir el descalabro de décadas, entendemos que muchos aún
no lo perciban en su realidad material”o.
En el mensaje a la política, Milei apuntó que “el futuro de
la Argentina depende de que el pueblo y la política se comprometan con el orden
fiscal”. Y dijo: “Si fallamos, volveremos a caer en el pozo de la inflación
descontrolada y la destrucción de toda expectativa en el país”. Y consideró que
este “es el primer presupuesto de la historia argentina en incluir el Régimen
de Extinción de Obligaciones Recíprocas, para seguir recomponiendo la relación
entre el Estado nacional y las provincias”.
Propuso que trabajando “codo a codo con los gobernadores,
diputados y senadores que quieren una argentina distinta, vamos a lograr las
reformas de fondo”. En tanto que dirigiéndose al sector privado consideró que
por primera vez en décadas, “este superávit primario permitirá al sector
público financiar al sector privado para que desarrolle obras que hacen a la
infraestructura y logística del país”.
“Es hora de asumir que si queremos que haya más empresas
invirtiendo, tenemos que dejar de ver a los empresarios como enemigos
públicos”, sostuvo. Al tiempo que anunció que insistirán en “restituir la tan
bastardeada presunción de inocencia fiscal” y que para eso buscarán “crear un
régimen simplificado de declaración jurada de ganancias”. Y remató: “se acabó
esa absurda idea de que el Estado considere a todos sus ciudadanos como
criminales de manera preventiva”.
“Para que se den una idea, crecer a esas tasas implicaría
que en 10 años nos pareceríamos a países de altos ingresos, en 20 años
estaríamos entre los países más ricos del mundo y en 30 años estaríamos en el
podio de las potencias mundiales”, arengó.
Tras la cadena, Milei viajará a Paraguay para mantener un
encuentro bilateral con su par de ese país, Santiago Peña, y participar en la
Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), que se realiza entre este
lunes y martes en Asunción.
En la cadena, Milei apareció solo y a lo largo del día, en
la previa de la grabación del discurso, estuvo acompañado por el portavoz
Manuel Adorni; el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, el asesor, Santiago
Caputo y el diputado y candidato, José Luis Espert.
Milei hizo esta nueva presentación del presupuesto, al igual
que el año pasado, cuando hizo otra cadena, que en esa oportunidad incluyó una
puesta en escena con espectacularidad que se transmitió desde el Congreso de la
Nación. Esta noche, aludió a las fuerzas del cielo pero no cerró el discurso
con su grito de guerra “viva la libertad carajo”.
El presupuesto 2025, meses después de ser presentado, y como
consecuencia de la falta de acuerdo con la oposición, quedó sin sanción, y el
Gobierno debió reorganizar partidas para seguir con la administración del
Estado. Este año, los gobernadores ya advierten que no tolerarán un año más sin
Presupuesto, y prevén emplazar al presidente de la comisión de Presupuesto,
José Luis Espert, para que presente un cronograma de trabajo en esa comisión, a
fin de acelerar su tratamiento.
