Murió un bebé tras un calvario de torturas: condenaron a su madre y al padrastro

Este lunes la Justicia dictó la pena de prisión perpetua
para Yésica del Carmen Aquino (36) y su pareja, Roberto Carlos Fernández (33),
responsables del brutal asesinato de León Aquino, el bebé de 18 meses que
sufrió torturas y maltratos antes de morir en septiembre de 2021 en una
vivienda de Berazategui, provincia de Buenos Aires.
El juicio determinó que el niño fue víctima de un calvario
que culminó entre el 23 de agosto y el 23 de septiembre de ese año.
La madre fue condenada como “coautora penal responsable del
delito de homicidio agravado por tratarse del descendiente y por haberse
cometido con ensañamiento y alevosía”, mientras que Fernández fue hallado
culpable como coautor del crimen con los mismos agravantes.
La causa había comenzado tras la denuncia de los vecinos que
advirtieron sobre el maltrato al que estaba sometido el pequeño. En un primer
momento, la madre y su pareja intentaron sostener que el niño se había ahogado
con un vaso de leche, pero la versión se desmoronó rápidamente frente a las pruebas
forenses.
La autopsia reveló que el bebé murió a causa de una
septicemia traumática y que su cuerpo presentaba signos de tortura: marcas de
pinchazos con agujas, mordeduras en el cuello y otras lesiones compatibles con
reiterados episodios de violencia. Los médicos incluso hallaron una aguja
oxidada incrustada, que pudo haber provocado la infección que lo llevó a la
muerte.
El caso, que generó gran conmoción en Buenos Aires y en todo
el país, expuso la extrema vulnerabilidad del pequeño desde su nacimiento. La
sentencia de este lunes ratificó que tanto Aquino como Fernández fueron
partícipes directos del crimen y deberán cumplir la pena máxima prevista en el
Código Penal.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes