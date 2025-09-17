Volvieron las 30 cuotas sin interés en Banco Nación: electrodomésticos en oferta para lo que queda de septiembre

NACIONALES

El Banco de la Nación Argentina (BNA) continúa con sus promociones para sus usuarios y volvió a ofrecer 30 cuotas sin interés en electrodomésticos y bicicletas.

La promoción es válida hasta el martes 30 de septiembre inclusive en Tienda BNA+, el portal de compras del Banco Nación.

En esta oportunidad, el rubro que cuenta con 30 cuotas sin interés es el de electrodomésticos con eficiencia enégetica, como calefactores, aires acondicionados, lavarropas, heladeras y televisores, entre otros. Algunos de estos productos ya cuentan con descuentos incluidos.

La promoción es exclusiva para usuarios de BNA+ MODO con tarjetas Visa o Mastercard emitidas por la entidad.

Para consultar el catálogo de electrodomésticos hacer click aquí. Desde el BNA recuerdan que nunca le solicitarán a los clientes que ingresen, informen o confirmen sus claves o datos a través de un correo electrónico.