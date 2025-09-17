Duro revés para Javier Milei: Diputados rechazó vetos a Emergencia del Garrahan y Financiamiento Universitario

La Cámara de Diputados le propinó este miércoles una
durísima derrota política al presidente Javier Milei al rechazar, con la
mayoría especial de dos tercios, los vetos a las leyes de Emergencia Pediátrica
en el Hospital Garrahan y de Financiamiento para las Universidades Nacionales.
Ambas iniciativas ahora pasan al Senado, que deberá ratificar la decisión para
su promulgación definitiva.
La sesión, cargada de tensión, marcó la primera gran derrota
parlamentaria del Gobierno tras el revés electoral en la provincia de Buenos
Aires. Según supo Noticias Argentinas, la oposición logró articular los votos
necesarios para insistir con ambas leyes, superando ampliamente el umbral que
exige la Constitución para anular un veto presidencial.
Voto por voto: las leyes que ahora pasan al Senado
La primera votación fue sobre la Ley de Emergencia del
Hospital Garrahan. El veto de Milei fue rechazado por 181 votos afirmativos
contra 60 negativos, consiguiendo así la mayoría calificada.
Minutos después, se trató el veto a la Ley de Financiamiento
para las Universidades Nacionales. En este caso, el resultado fue de 174 votos
a favor de rechazar el veto y 67 en contra. Al finalizar la votación, los
diputados de los bloques opositores se levantaron de sus bancas y entonaron
cánticos en defensa de la universidad pública.
Ahora, ambas leyes deberán ser tratadas en la Cámara de
Senadores, donde la oposición también necesitará reunir una mayoría de dos
tercios para convertir en ley las iniciativas que el Poder Ejecutivo había
bloqueado.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes