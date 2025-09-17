LA TRAGEDIA DEL DUBROVNIK: El fiscal Calderón afirmó que las pericias no están culminadas y que se esperan resultados para las próximas semanas

El 29 de octubre se cumplirá un año del derrumbe que dejó 8 muertos en Villa Gesell y en los últimos días distintas informaciones periodísticas hablaban de avances en la causa y del pedido de nuevos llamados a indagatorias. Sin embargo, CNM 93.3 se comunicó con el fiscal que lleva adelante el expediente – Juan Pablo Calderón- quién explicó que todavía no hay peritajes culminados y que se esperan resultados para las próximas semanas.
Al ser entrevistado en el programa Informe Central, el
titular de la fiscalía de Pinamar que quedó a cargo del proceso por la salida
de la fiscal original Verónica Zamboni sostuvo que peritos de la División
Siniestros de la Policía Federal pidieron una prórroga para culminar su trabajo
de análisis de la ingeniería y la arquitectura del lugar.
Si bien la abogada Graciela Bravo quién está al frente de
las partes querellantes, que representa a los vecinos que debieron ser
desplazados del edificio ALFIO, manifestó que existía un informe del INTI y
aseguró que los resultados podían llevar a deducir que la estructura se haya visto
afectada por obras de remodelación o refacción.
Calderón sostuvo que ese análisis fue solamente de
composición del cemento y concreto original y no arrojaba ningún tipo de
conclusión dado que se elaboró para saber que el armado original del material
que sostenía el edificio estaba bien confeccionado.
Pericias resultados e imputaciones
Para octubre estén los resultados del análisis
arquitectónico que lleva adelante la PFA. También se espera un resumen de mucho
interés que estudia una división de la Procuraduría Bonaerense que tiene en su
poder computadoras, tabletas, teléfonos y planos. Con todo esto el fiscal debe
definir los siguientes pasos.
Hoy el proceso tiene 11 imputados y la carátula es estrago
culposo que tiene una pena que va de 1 mes a 5 años de prisión.
“Estamos esperando todo con ansia. El Dubrovnik tenía más de
una obra realizándose en simultaneo. Una con autorización o y la otra no. No
sabemos si fue una de las dos o si fueron las dos las que causaron el colapso.
Puede existir una multiplicidad de factores que llevaron a este resultado. Si
esto es así todos tendrían responsabilidad en este delito de estrago culposo,
pero faltan conclusiones”.
El fiscal reconoció que hablar de tantos fallecidos y una
pena tan escasa deja un sinsabor en los familiares de las víctimas y en la
sociedad. Inclusive, de mantenerse esta caratula, todos podrían quedar con una
pena de ejecución condicional y en libertad.
“La imprudencia debería ser penada de manera más fuerte.
Pero es algo que deben cambiar los legisladores del Código Procesal Penal. Hoy
debemos esperar los resultados de todo, evaluar y pisar en firme a la hora de
acusar.”
Otras de las vías que evalúa la fiscalía es pedir un cambio
de carátula a estrago doloso o estrago con dolo eventual. No obstante, son
figuras que tienen muchos antecedentes de haber sido revertidas o revocadas en
instancias superiores cuando hay apelaciones tras el juicio.
Los imputados
Antonio Arcos Cortés: Propietario del hotel.
Daniel Eduardo López y Nahuel Eduardo Castilla:
Representantes del grupo propietario.
Jorge Bonavita: Arquitecto vinculado a la obra.
Martha Ruth Pérez Schneider: Arquitecta que presentó
documentación del proyecto de ascensor.
María Laura La Gagna: Otra arquitecta involucrada.
Rubén Taquichiri: Arquitecto o contratista involucrado en la
obra.
Otras Personas Vinculadas
Capataces y albañiles: Se imputó a cuatro de ellos por
estrago culposo agravado, incluyendo a Celso Paco Pérez y su hijo Sergio
Daniel.
Otros involucrados: También se vinculó a la causa a Pablo
Russo, Mariana Cortés y Mariana López, todos relacionados con la firma dueña
del hotel.
