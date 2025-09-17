Madariaga se prepara para la jornada “Madariaga y sus Aves” en el Mes de las Aves

MADARIAGA





En el marco del Mes de las Aves, el COA Verdón Madariaga junto a Aves Argentinas organizan la jornada “Madariaga y sus Aves”, una actividad gratuita destinada a toda la comunidad que se desarrollará el próximo sábado en distintos espacios de la ciudad.





La propuesta dará inicio a las 9.30 horas en la Casa de la Cultura, con charlas abiertas sobre observación, conocimiento y protección de las especies que habitan en la región. Entre los disertantes estarán Amanda Paulos, coordinadora del COA Verdón; la doctora Myriam Mermoz, investigadora del CONICET; Emilio Charnelli, fotógrafo de naturaleza; Celina Iratchet y Juan Bergese, miembros del comité de gestión del COA.





A partir de las 13.30 horas, los participantes compartirán un picnic de camaradería en el Parque de la Estación y, desde las 15 horas, la jornada culminará con una salida de observación de aves en la Laguna La Larga, en caravana.





Los organizadores remarcaron que se trata de una actividad libre y gratuita, abierta a toda la comunidad madariaguense, tanto para quienes ya tienen experiencia en la observación de aves como para quienes deseen iniciarse en esta práctica.





📌 Programa completo: