Un hombre atacó a dos policías que se acercaron a identificarlo: Uno murió

NACIONALES

Un violento enfrentamiento en la calle terminó con un sargento de la Policía bonaerense muerto y otro efectivo gravemente herido en San Fernando. El atacante, que también resultó lesionado, quedó detenido.

El hecho ocurrió este jueves alrededor de las 12.40 en el cruce de Balcarce y la Ruta 202, cuando los policías del Comando de Patrullas intentaron identificar a un hombre que se encontraba en la zona y todo se salió de control.

Según la reconstrucción oficial, en ese momento se desató un forcejeo y el sospechoso logró sacarle el arma reglamentaria a uno de los efectivos. Con esa pistola disparó contra los policías.

El sargento Germán Farías recibió las heridas más graves y murió poco después de ser trasladado al hospital en un patrullero. Ese momento quedó registrado en un video.

En tanto, su compañero, Maximiliano Lescano, también fue baleado y al cierre de esta nota permanece internado en terapia intensiva.

El agresor fue identificado como Gabriel Gustavo Cañete, de 34 años, quien también terminó baleado en un pie, una mano y el glúteo. Fue reducido en las inmediaciones y derivado al hospital zonal bajo custodia policial.

La investigación quedó a cargo de la UFI Criminal de San Fernando, que dispuso distintas medidas de prueba para determinar cómo se produjo el ataque.