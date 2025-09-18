Home Ads Home Ads
NACIONALES

Un hombre atacó a dos policías que se acercaron a identificarlo: Uno murió

cnm septiembre 18, 2025

Home Ads


 

Un violento enfrentamiento en la calle terminó con un sargento de la Policía bonaerense muerto y otro efectivo gravemente herido en San Fernando. El atacante, que también resultó lesionado, quedó detenido.

El hecho ocurrió este jueves alrededor de las 12.40 en el cruce de Balcarce y la Ruta 202, cuando los policías del Comando de Patrullas intentaron identificar a un hombre que se encontraba en la zona y todo se salió de control.

Según la reconstrucción oficial, en ese momento se desató un forcejeo y el sospechoso logró sacarle el arma reglamentaria a uno de los efectivos. Con esa pistola disparó contra los policías.

El sargento Germán Farías recibió las heridas más graves y murió poco después de ser trasladado al hospital en un patrullero. Ese momento quedó registrado en un video.


 

En tanto, su compañero, Maximiliano Lescano, también fue baleado y al cierre de esta nota permanece internado en terapia intensiva.

El agresor fue identificado como Gabriel Gustavo Cañete, de 34 años, quien también terminó baleado en un pie, una mano y el glúteo. Fue reducido en las inmediaciones y derivado al hospital zonal bajo custodia policial.

La investigación quedó a cargo de la UFI Criminal de San Fernando, que dispuso distintas medidas de prueba para determinar cómo se produjo el ataque.


Home Ads

Home Ads
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Tags