MADARIAGA: Un joven fue detenido tras golpear a una policía y dañar un patrullero

MADARIAGA





Un violento episodio se registró en la madrugada del jueves en General Madariaga, cuando personal policial intervino en una confrontación callejera y terminó deteniendo a un joven de 25 años que agredió a los efectivos y dañó un móvil oficial.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:05 en la intersección de las calles Cuba y Paraguay, tras un llamado al 911 que alertaba sobre una pelea entre tres hombres. Al llegar al lugar, los efectivos visualizaron a los sospechosos, dos de los cuales huyeron, mientras que un tercero permaneció en el sitio con actitud hostil.

Según el parte policial, el joven insultó a los uniformados y se resistió a ser identificado, lanzando golpes al aire. En medio del procedimiento agredió con una patada en el pecho y en la mano a una oficial, y ya dentro del patrullero comenzó a dar patadas que provocaron la rotura del apoyabrazos y el panel de la puerta trasera.

El detenido fue identificado, se trata de un joven de 25 años. Fue trasladado al hospital local para realizarle el precario médico y luego quedó alojado en la dependencia policial.

La Fiscalía de Dolores lo imputó por los delitos de resistencia a la autoridad y daño agravado a un bien público. El joven permanece a disposición de la Justicia.