Joven de 18 años iba en su caballo, el animal se descontroló, lo hizo caer al suelo y murieron los dos

NACIONALES





Lucas Ezequiel Aguilar, un joven platense de 18 años, falleció luego de permanecer varios días internado tras protagonizar un accidente mientras montaba a caballo en el barrio Hipódromo de La Plata.

El hecho ocurrió la semana pasada en la calle 38, entre Diagonal 80 y 120, cuando el muchacho perdió el control del animal que montaba y sufrió una caída con graves consecuencias.

El episodio se conoció después de que personal de la Comisaría La Plata Segunda respondiera a un aviso sobre una persona inconsciente en la vía pública. Al llegar, los agentes identificaron al joven accidentado como Lucas Aguilar, un vecino de la zona, tendido en el suelo con una herida cortante en la cabeza.

Minutos más tarde, el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) lo trasladó al Hospital Rossi, donde recibió atención médica de urgencia.

De acuerdo con fuentes oficiales, testigos señalaron que el joven había partido montando el caballo, que por causas que todavía se investigan, se descontroló y comenzó a moverse bruscamente.

Uno de los testigos relató al medio platense El Día: “Por lo que sé, un vareador estaba arriba de su caballo, este se descontroló o algo, no sé qué le habrá pasado y salió corriendo, el hombre dio la cabeza contra un cartel y salió volando 20 metros y el caballo siguió corriendo y se chocó contra un árbol y se mató. El hombre fue llevado en ambulancia, estaba muy grave”.

El animal, tras la caída de Aguilar, siguió corriendo hasta impactar contra un árbol, perdiendo la vida a pocas cuadras del lugar. Una cámara de seguridad de la zona captó el momento en que el caballo circulaba a gran velocidad por la calle, imágenes que se pueden apreciar en el video que encabeza la nota. Las secuelas del siniestro fueron inmediatas tanto para el jinete como para el equino.

Los familiares del joven fallecido detallaron a El Día que tras ser hospitalizado permaneció en terapia intensiva, con parálisis en parte del cuerpo y debió ser sometido a una cirugía de urgencia en la cabeza. Según supo Infobae, padeció un traumatismo encefalocraneano grave.

Tras una semana internado y pese a los esfuerzos médicos realizados primero en el Hospital Rossi y luego en el Hospital San Martín, donde fue derivado para más estudios médicos, se confirmó el deceso del joven.

Según indicaron fuentes del caso a este medio, el médico de guardia del segundo nosocomio informó que Aguilar se mantenía conectado a soporte vital por ser donante de órganos. La Unidad Funcional de Instrucción Judicial (UFIJ) N° 10 tomó intervención en la causa, que fue caratulada como “muerte por accidente”, y dispuso el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la realización de la autopsia.

El trágico desenlace conmocionó al barrio Hipódromo, donde la comunidad cercana lamentó la pérdida del adolescente de 18 años, que regularmente cabalgaba por la zona.




