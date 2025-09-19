Merlo: abrió la puerta de su camioneta y tiró a una mujer policía que murió atropellada por un colectivo

Una mujer policía murió este jueves en Merlo tras un
accidente de tránsito ocurrido alrededor de las 18 en la colectora de la Ruta
200 y Padre Mujica.
La víctima, identificada como la teniente primero María
Cecilia L., de 39 años, viajaba en moto junto a su pareja cuando fue golpeada
por la puerta de una camioneta estacionada que se abrió sin mirar, perdió el
control y terminó arrollada por un colectivo de la línea 504.
El hecho ocurrió frente a un comercio de cerámicas, donde
una Ford Ranger gris se detuvo y su conductor, Miguel E., de 70 años, abrió la
puerta del vehículo sin revisar el espejo retrovisor.
En ese instante pasaba la motocicleta Honda Wave 110 en la
que circulaba la oficial. La moto impactó contra la puerta y se desestabilizó.
La mujer cayó al asfalto en el carril contrario, donde circulaba el colectivo
de la línea 504 de la empresa 216, conducido por Ramón M., de 54 años.
Pese a llevar casco reglamentario, la víctima murió en el
acto. Su pareja resultó herida y fue trasladada al hospital Eva Perón.
La investigación judicial y las pericias
El caso quedó en manos del fiscal Javier Ghessi, de la UFI
Nº 1 de Morón, quien ordenó peritajes en el lugar y la recopilación de imágenes
de las cámaras de seguridad. La causa fue caratulada como “homicidio culposo y
lesiones culposas” y tiene como imputados tanto al conductor de la camioneta
como al chofer del colectivo.
Los tres vehículos involucrados fueron secuestrados para las
pericias accidentológicas que permitirán determinar responsabilidades en la
tragedia.
