MADARIAGA: Fin de semana de Expo Rural

La 70º edición ya está en marcha. Entrá en la nota y accedé a cronograma completo de actividades. Habrá traslado gratuito.
La exposición de Ganadería,
Industria y Comercio de Madariaga ya está en marcha y se podrá disfrutar
hasta el domingo inclusive.
Hoy viernes el ingreso será de entrada libre y gratuita y el
sábado y domingo tendrá un valor de $ 1000 a beneficio de la Cooperadora del
Hospital.
Además de la exhibición de animales, quienes asistan podrán
recorrer los distintos puestos y stand de comerciantes y emprendedores y
también de un amplio sector de comidas.
Sobre el escenario actuarán durante el sábado y domingo distintas
agrupaciones folclóricas y los grupos musicales: Cumbia campera, Los Juárez,
José Núñez y Gordo Record.
También estará presente el Mercado de la Estación con la
participación de los emprendedores locales.
Además y para garantizar el acceso de todos los vecinos
interesados en concurrir, el municipio pondrá a disposición el colectivo local
con traslado gratuito durante el sábado y domingo. La ida será desde la
Terminal a las 13, 14 y 15 Hs, en tanto la vuelta desde la feria será a las 17,
18 y 19 horas.
A continuación el listado completo de las actividades
programadas:
VIERNES:
9 Hs: Apertura de la muestra
18 Hs: Charla Villanueva impulsa “Nueva identificación
electrónica”
19 Hs: Charla Victr Tonelli “Desafíos y oportunidades para
la ganadería en tiempo de cambio”
SÁBADO:
9Hs: Apertura de la muestra
10 Hs : Inauguración
10.30: Entrega de premios
12.30: Almuerzo oficial
13:30 Apertura de esenario
14 Hs: Remate de bovino , ovinos y equinos
Aparte campero
DOMINGO:
9Hs: Apertura de la muestra
Aparte campero
10 Hs: Remate aves y conejos
12 Hs: Prueba de riendas “Clasifica al Talar”
13.30 Hs: Apertura escenario
