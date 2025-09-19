MADARIAGA: Fin de semana de Expo Rural

MADARIAGA

La 70º edición ya está en marcha. Entrá en la nota y accedé a cronograma completo de actividades. Habrá traslado gratuito.

La exposición de Ganadería, Industria y Comercio de Madariaga ya está en marcha y se podrá disfrutar hasta el domingo inclusive.

Hoy viernes el ingreso será de entrada libre y gratuita y el sábado y domingo tendrá un valor de $ 1000 a beneficio de la Cooperadora del Hospital.

Además de la exhibición de animales, quienes asistan podrán recorrer los distintos puestos y stand de comerciantes y emprendedores y también de un amplio sector de comidas.

Sobre el escenario actuarán durante el sábado y domingo distintas agrupaciones folclóricas y los grupos musicales: Cumbia campera, Los Juárez, José Núñez y Gordo Record.

También estará presente el Mercado de la Estación con la participación de los emprendedores locales.

Además y para garantizar el acceso de todos los vecinos interesados en concurrir, el municipio pondrá a disposición el colectivo local con traslado gratuito durante el sábado y domingo. La ida será desde la Terminal a las 13, 14 y 15 Hs, en tanto la vuelta desde la feria será a las 17, 18 y 19 horas.

A continuación el listado completo de las actividades programadas:

VIERNES:

9 Hs: Apertura de la muestra

18 Hs: Charla Villanueva impulsa “Nueva identificación electrónica”

19 Hs: Charla Victr Tonelli “Desafíos y oportunidades para la ganadería en tiempo de cambio”

SÁBADO:

9Hs: Apertura de la muestra

10 Hs : Inauguración

10.30: Entrega de premios

12.30: Almuerzo oficial

13:30 Apertura de esenario

14 Hs: Remate de bovino , ovinos y equinos

Aparte campero

DOMINGO:

9Hs: Apertura de la muestra

Aparte campero

10 Hs: Remate aves y conejos

12 Hs: Prueba de riendas “Clasifica al Talar”

13.30 Hs: Apertura escenario